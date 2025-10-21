Consiliul Concurenței a amendat patru companii cu aproape jumătate de milion de euro pentru trucarea unor licitații ale CNAIR

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancționare a autorității de concurență și execută amenzile. Foto: Getty Images

Consiliul Concurenței a amendat patru companii din Arad cu 466.000 de euro, după ce acestea au trucat licitații publice organizate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit instituției, firmele au elaborat o strategie prin care și-au împărțit piața și au depus ofertele după ce au făcut schimb de informații confidențiale.

Cele patru companii au fost amendate cu suma totală de 2.317.896 lei (aproximativ 466.000 euro) pentru trucarea unor licitații publice organizate de CNAIR prin DRDP Brașov, DRDP

București, DRDP Constanța și DRDP Timișoara.

Amenzile au fost aplicate astfel:

Trecon Logistic SRL, Arad: 187.718,84 lei;

Tredeco Holding SRL, Arad: 1.790.037,69 lei;

Data Capture SRL, Arad: 229.624,31 lei;

Geo Drumuri Banat SRL, Caraș-Severin: 110.515,20 lei;

Consiliul Concurenței a constatat, în urma unei anchete, că cele patru firme au făcut schimb de informații sensibile și și-au coordonat comportamentul în șapte licitații pentru lucrări de întreținere curentă a rețelei de drumuri naționale și autostrăzi aflate în administrarea CNAIR, prin DRDP Brașov, DRDP București, DRDP Constanța și DRDP Timișoara.

„Practic, companiile au depus ofertele în urma unui schimb de informații sensibile din punct de vedere concurențial, strategia fiind de a-și împărți piața. Această strategie a condus la restricționarea concurenței pe piața lucrărilor de întreținere curentă a rețelei de drumuri naționale și autostrăzi”, se arată în comunicatul Consiliului Concurenței.

Consiliul Concurenței amintește că legea concurenței interzice orice înțelegeri între companii și practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească, în special cele care stabilesc prețuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiții de tranzacționare.

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la

bugetul de stat. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de

sancționare a autorității de concurență și execută amenzile.



