Toate semnele care arată că Kim Jong Un pregătește ceva cu adevărat uriaș la sfârșitul săptămânii

Publicat la 13:05 09 Oct 2025

Kim Jong Un pregătește o paradă plină de fast pntru sărbătorirea a 80 de ani de la înființarea Partidul Muncitoresc din Coreea de Nord FOTO: KCNA

Liderul nord-coreean Kim Jong Un pregătește o primire fastuoasă pentru numeroși demnitari străini în această săptămână, iar toate datele sugerează că va expune cele mai noi echipamente militare ale țării într-o paradă plină de fast.

Planurile pentru sărbătorirea a 80 de ani de la înființarea Partidul Muncitoresc din Coreea de Nord de vineri au fost păstrate în mare secret, așa cum statul a procedat și cu alte ocazii importante.

Totuși, există indicii că Kim a petrecut luni întregi pregătind o paradă majoră în capitala Phenian, posibil noaptea, cu zeci de mii de participanți, potrivit armatei sud-coreene, relatează CNN.

Demonstrații uriașe de propagandă bine coregrafiate, care implică mulțimi masive și spectacole minuțios repetate, sunt o marcă a regimului nord-coreean, mai ales cu ocazia aniversărilor importante.

Partidul Muncitoresc din Coreea este singurul partid conducător al țării, combinând comunismul cu cuvintele, zicerile și idealurile dinastiei Kim, care au impus o conducere autoritară pentru trei generații.

Observatorii militari analizează atent ce arme alege Coreea de Nord să prezinte la astfel de evenimente.

Analiștii au sugerat că la paradă ar putea fi expuse noua rachetă intercontinentală Hwasong-20, noul vehicul hipersonic de planare Hwasong-11 Ma și alte sisteme avansate de armament.

Sărbătoarea vine la o lună după ce liderul Kim a obținut o mare victorie diplomatică, deplasându-se la Beijing pentru marea paradă militară chineză, unde a avut șansa rară să stea alături de liderii politici Xi Jinping și Vladimir Putin.

Kim a consolidat astfel relațiile strategice cu China, aliatul său politic și economic de lungă durată, și a primit un impuls pentru continuarea programului său de rachete și arme nucleare.

Coreea de Nord și noul său aliat militar Rusia au reafirmat legături mai strânse după pactul de apărare mutuală semnat anul trecut, iar Kim a trimis mii de soldați, rachete și muniții pentru a sprijini Rusia în războiul din Ucraina.

Ca semn al acestor relații bune, China și Rusia trimit delegații conduse de numărul doi al fiecărei țări la sărbătoarea de la Phenian.

Premierul chinez Li Qiang și fostul președinte rus Dmitri Medvedev vor avea locuri în primele rânduri la eveniment, care, potrivit imaginilor din satelit cu repetițiile, ar putea include o mare reprezentație de gimnastică în masă.

Șeful Partidului Comunist din Vietnam, To Lam, va participa și el, iar președintele Laosului, Thongloun Sisoulith, a fost deja întâmpinat călduros cu un banchet și o salvă de tunuri la sosirea de marți.

La ce ne putem aștepta

Paradele militare anterioare au fost folosite pentru a expune cele mai recente evoluții în materie dermament și rachete, care, teoretic, pot amenința Statele Unite.

Colonelul Lee Sung-jun, purtător de cuvânt al Statului Major Sud-coreean, a afirmat săptămâna trecută că au fost detectate mișcări de vehicule și echipamente militare înaintea paradei așteptate.

Luna trecută, Kim a asistat la testarea unui nou motor rachetă cu combustibil solid de înaltă putere pentru cea mai nouă rachetă intercontinentală Hwasong-20.

Comparativ cu rachetele cu combustibil lichid, cele cu combustibil solid sunt mai stabile și pot fi mutate mai ușor pentru a evita detectarea înainte de lansare, care poate avea loc în câteva minute, spun experții.

În weekend, Kim a vizitat o expoziție cu cele mai noi arme ale țării, inclusiv o rachetă balistică cu rază scurtă (SRBM) echipată cu o capacitate hipersonică, denumită „Hwasong-11Ma”, conform fotografiilor difuzate de presa de stat KCNA.

Seria Hwasong-11, varianta nord-coreeană a rachetei rusești Iskander, are o rază estimată de aproximativ 800 de kilometri.

Hong Min, cercetător senior la Institutul Corean pentru Unificare Națională din Seul, a spus că este posibil ca la paradă să fie prezentate și arme avansate, inclusiv sisteme inteligente bazate pe AI sau diverse vehicule fără pilot.

„Armele prezentate vor fi, probabil, la o scară fără precedent”, a spus Hong. „În loc să se concentreze pur și simplu pe un număr mare de arme, Coreea de Nord pare să fie hotărâtă să acorde prioritate dezvăluirii sistemelor care au un impact semnificativ în ceea ce privește capacitățile”.

Totuși, nu este sigur dacă atât de așteptata Hwasong-20 va fi prezentată, pentru că nu a avut încă un test complet de lansare, a adăugat Hong.

Observatorii urmăresc eventuale lansări test ale noilor arme de generație următoare în perioada sărbătorilor din octombrie.

Programul nuclear ilegal al lui Kim a transformat Coreea de Nord în statul cel mai sancționat din lume.

În ultimii ani, țara și-a intensificat programul de arme și a făcut eforturi pentru a-și consolida capacitatea nucleară, inclusiv o bază secretă de rachete lângă granița de nord cu China, care ar putea reprezenta o „amenințare nucleară potențială” pentru mare parte din Asia de Est și SUA.

Secrete și securitate

Secretele sunt parte integrantă a paradelor nord-coreene, mai ales atunci când participă Kim.

Reporterul CNN Will Ripley a asistat la aniversarea a 70 de ani a Partidului Muncitoresc în urmă cu exact 10 ani.

„Nimeni nu părea să știe când începe exact, nici măcar oficialii guvernamentali. Așa funcționează în Coreea de Nord: aștepți ore până când cineva îți spune să te miști”, a povestit el.

Străinii erau cazați la Hotelul Yanggakdo, situat pe o insulă proprie în mijlocul râului Taedong din Phenian.

„Locația nu este întâmplătoare. Insula face mai ușor controlul mișcării în și din oraș, astfel ca oaspeții să nu rătăcească singuri prin oraș. Privești pe ferestre și vezi Phenianul în toate direcțiile, dar pare o lume diferită”, a spus Ripley.

Când jurnaliștii au fost în sfârșit conduși la locul paradei, au trecut prin mai multe filtre de securitate. Telefoanele și laptopurile au fost confiscate.

„Când a început parada, piața imensă s-a umplut cu zeci de mii de oameni. Coloane de soldați mărșăluiau în pas perfect, bocancii făcând un zgomot ritmic și ascuțit, faimosul pas de gâscă,” a descris Ripley.

Un avertisment pentru bazele americane din Coreea de Sud

Coreea de Nord are o istorie lungă de relații tensionate cu SUA și Coreea de Sud, care acum sunt deosebit de reci, Kim criticând frecvent ambele țări.

Weekendul trecut, liderul nord-coreean a spus că a alocat „active speciale țintelor majore” și a promis măsuri militare suplimentare ca răspuns la extinderea prezenței militare americane în Coreea de Sud.

„În proporție directă cu înarmarea militară a SUA în... (Coreea de Sud), preocuparea noastră strategică pentru această zonă a crescut”, a spus Kim. „Inamicul trebuie să se îngrijoreze asupra direcției în care se mută mediul său de securitate”.

Lim Eul-chul, profesor de studii nord-coreene la Universitatea Kyungnam, a afirmat că „activele speciale” se referă probabil la „sisteme strategice avansate, incluzând arme nucleare tactice și platformele lor de lansare, rachete hipersonice și, posibil, drone AI și capabilități cibernetice”.

Discursul lui Kim, care a făcut referire la securitatea Coreei de Sud și critici la adresa „înarmărilor” militare americane, sugerează că aceste arme sunt destinate să amenințe direct Coreea de Sud și activele americane din regiune, a explicat Lim.

El a interpretat declarațiile lui Kim drept un „avertisment explicit că bazele și facilitățile importante ale SUA în Coreea de Sud ar putea deveni ținte potențiale ale atacurilor nord-coreene.”

Cu toate acestea, în contrast cu retorica sa anti-americană obișnuită, Kim a declarat recent că păstrează „amintiri plăcute” despre președintele Donald Trump și că nu există motiv să evite dialogul cu Washingtonul, dacă se renunță la condiția ca țara sa să renunțe la armele nucleare.

Coreea de Sud va găzdui un summit important cu lideri regionali la sfârșitul acestei luni, iar Trump este așteptat să participe.

Cooperarea Economică Asia-Pacific (APEC) este văzută ca o oportunitate-cheie pentru Trump de a se întâlni cu omologul său chinez Xi.

Prezența sa în regiune îl poate aduce din nou aproape de Kim, la șase ani după ce discuțiile din administrația Trump anterioară s-au destrămat.

Trump a semnalat luna trecută că este dispus să se întâlnească cu Kim, deși mulți consideră că o întâlnire e puțin probabilă.

„Voi face asta și vom avea discuții. El ar dori să se întâlnească cu mine”, a spus Trump. „Așteptăm să ne întâlnim și vom îmbunătăți relațiile”.