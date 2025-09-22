Kim Jong-un: „Am amintiri plăcute cu Trump”. Liderul nord-coreean, deschis la discuții cu SUA, dar nu renunță la armele nucleare

2 minute de citit Publicat la 15:50 22 Sep 2025 Modificat la 15:50 22 Sep 2025

Donald Trump și Kim Jong-un. sursa foto: Getty

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a declarat că păstrează „amintiri plăcute” din întâlnirile sale cu fostul președinte american Donald Trump, sugerând că ar fi deschis unor noi discuții, dar a cerut Washingtonului să renunțe la solicitarea de a dezarma nuclear Coreea de Nord.

Vorbind duminică în fața parlamentului de la Phenian, controlat strict de regim, Kim a subliniat că nu are nicio intenție de a relua dialogul cu Coreea de Sud, rivalul său și principal aliat al SUA, care a jucat un rol important în medierea summit-urilor sale anterioare cu Trump, potrivit unui discurs publicat luni de presa de stat, scrie Euronews.

Kim a suspendat practic toată cooperarea cu Sudul după eșecul celui de-al doilea summit cu Trump, din 2019, din cauza neînțelegerilor privind sancțiunile impuse de SUA.

Tensiunile din Peninsula Coreeană s-au intensificat în ultimii ani, Kim accelerând dezvoltarea arsenalului său și apropiindu-se tot mai mult de Rusia, pe fondul războiului din Ucraina.

Declarațiile lui Kim au venit în timp ce președintele sud-coreean Lee Jae Myung a plecat la New York pentru a participa la Adunarea Generală a ONU, unde urmează să abordeze problema nucleară din regiune și să facă apel la Phenian să revină la masa negocierilor.

Trump este, de asemenea, așteptat să viziteze Coreea de Sud luna viitoare pentru a participa la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), ceea ce a alimentat speculațiile presei că ar putea încerca o nouă întâlnire cu Kim la frontiera inter-coreeană, similară celei din 2019, care însă nu a reușit să relanseze diplomația nucleară.

În discursul susținut în cadrul Adunării Supreme a Poporului, Kim a reafirmat că nu va renunța niciodată la programul nuclear, pe care îl consideră principala garanție a supraviețuirii sale și a menținerii dinastiei la putere.

„Lumea știe foarte bine ce face Statele Unite după ce forțează alte țări să renunțe la armele nucleare și să se dezarmeze”, a declarat Kim.

„Nu ne vom depune niciodată armele nucleare… Nu vor exista negocieri, nici acum, nici vreodată, despre schimbarea lor cu ridicarea sancțiunilor sau cu altceva oferit de țările ostile”, a adăugat el.

Totuși, liderul nord coreean a adăugat că păstrează „amintiri personale frumoase” despre Trump din primele lor întâlniri și că „nu există niciun motiv să nu” reia discuțiile cu SUA, dacă Washingtonul „renunță la obsesia iluzorie a denuclearizării”.

Mai multe teste militare

În ultimii ani, Kim a intensificat testele militare, demonstrând capabilități cu raze de acțiune diferite, capabile să lovească atât aliații SUA din Asia, cât și teritoriul american.

Analiștii cred că obiectivul său este să forțeze Washingtonul să accepte Coreea de Nord ca stat nuclear și să negocieze concesii economice și de securitate dintr-o poziție de forță.

În paralel, Kim își consolidează poziția prin apropierea de aliații tradiționali Rusia și China, într-un parteneriat emergent menit să submineze influența americană.

Phenianul a trimis deja mii de soldați și cantități semnificative de echipamente militare pentru a sprijini războiul lui Vladimir Putin în Ucraina. La începutul acestei luni, Kim a vizitat Beijingul, apărând alături de Xi Jinping și Putin la o amplă paradă militară.

Experții consideră că această rară deplasare externă a liderului nord-coreean a avut drept scop creșterea influenței sale înaintea unei posibile reluări a discuțiilor cu Washingtonul.

În același timp, există o îngrijorare crescândă la Seul că ar putea fi marginalizat în eforturile viitoare de a detensiona criza nucleară, în condițiile în care Phenianul își dorește să negocieze direct cu SUA.

Aceste temeri au fost amplificate anul trecut, când Kim a declarat că renunță la obiectivul tradițional al reunificării pașnice și a ordonat rescrierea Constituției Nordului pentru a consfinți Coreea de Sud ca „dușman permanent”.