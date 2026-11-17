Kim Jong Un fumează și zâmbește mulțumit în timp ce stă în fotoliu pe o pârtie de schi. S-a dus și la piscină îmbrăcat cu geacă

3 minute de citit Publicat la 10:46 17 Noi 2026 Modificat la 11:07 17 Noi 2026

Kim Jong Un a fost în vizită la o stațiune de schi din apropierea graniței cu China, însoțit de soția și fiica lui FOTO: KCNA

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost fotografiat marți în timp ce fuma o țigară și zâmbea larg, în timpul unei vizite la o stațiune de schi, în contextul în care președintele american Donald Trump a sugerat posibilitatea unei întâlniri între cei doi în această săptămână, potrivit Reuters.

Înainte de a pleca spre China, Trump, care s-a întâlnit de trei ori cu Kim în timpul primului său mandat, a lăsat deschisă posibilitatea unei întrevederi cu liderul nord-coreean.

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„Este posibil să ne întâlnim și cu Kim Jong Un, ceea ce ar fi foarte bine”, a declarat Trump, adăugând că decizia privind deplasarea lui Kim îi aparține „președintelui Xi”, liderul Chinei.

China a declarat marți că nu deține „nicio informație” cu privire la o eventuală întâlnire între Trump și Kim.

„Nu am nicio informație în legătură cu acest subiect”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, în cadrul unei conferințe de presă obișnuite, cu o zi înainte de sosirea așteptată a lui Trump la Shenzhen, pentru o reuniune APEC.

În timp ce Trump făcea aceste declarații, presa de stat nord-coreeană a relatat că Kim și familia lui, însoțiți de oficiali ai partidului, s-au aflat duminică și luni într-o zonă turistică din apropierea graniței de nord cu China.

Fotografiile publicate de Agenția Centrală de Știri Coreeană (KCNA), agenția oficială de presă a Coreei de Nord, îl înfățișează pe Kim așezat într-un fotoliu, zâmbind larg, cu o țigară în mână și purtând ochelari de soare, într-un loc care pare să fie o stațiune de schi. În spatele său se află soția sa, Ri Sol Ju.

North Korean leader Kim Jong Un inspected construction of a tourism zone near the Chinese border in recent days, amid speculation over a China trip fueled by comments from US and Russian officials https://t.co/2OGw7eWfin https://t.co/IPbo3yBaFm — Reuters (@Reuters) November 17, 2026

O altă fotografie o arată pe fiica lui adolescentă, Ju Ae, despre care serviciile de informații sud-coreene au afirmat că este pregătită pentru a-i succeda lui Kim la conducerea țării, coborând pe pârtie pe schiuri, îmbrăcată într-o ținută albă, dar fără cască de protecție.

Orașul Samjiyon este situat în apropierea graniței cu China și se află în vecinătatea muntelui Paektu, considerat de nord-coreeni locul sacru în care s-a născut tatăl lui Kim, Jong Il.

În timpul vizitei la stațiune, unde a inspectat inclusiv centrele de schi și hotelurile, Kim „și-a exprimat marea satisfacție, afirmând că toate construcțiile sunt cu adevărat impecabile, fiind realizate cu o atenție deosebită la detalii”, a relatat KCNA.

„Cu cât privea mai mult, cu atât admira mai mult peisajul spectaculos, care îi amintea de un oraș înconjurat de pădure”, a mai transmis agenția.

Trump s-a întâlnit cu Kim de 3 ori în primul mandat la Casa Albă

Deși Kim a făcut vizita în apropierea Chinei, țară care găzduiește summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) în orașul Shenzhen, din sudul țării, experții consideră că este puțin probabil ca deplasarea lui să fi avut scopul de a transmite un semnal privind intenția de a participa la summit.

Distanța în linie dreaptă dintre cele două orașe depășește 2.500 de kilometri.

„Relatarea KCNA nu conține niciun mesaj adresat Statelor Unite și nu există niciun indiciu privind pregătirile pentru o întâlnire”, a declarat pentru AFP Hong Min, cercetător principal la Institutul Coreean pentru Unificare Națională.

„Prin urmare, vizita lui Kim nu poate fi considerată o pregătire pentru o eventuală întâlnire între Coreea de Nord și Statele Unite în această săptămână”, a adăugat acesta.

Trump și Kim s-au întâlnit la Singapore, în iunie 2018, apoi la Hanoi, în februarie 2019, și în Zona Demilitarizată de la granița dintre cele două Corei, în iunie 2019.

Aceste întâlniri au avut loc după ce Trump îl ironizase inițial pe Kim, numindu-l „omul-rachetă” („Rocket Man”), în timpul unui discurs susținut în 2017.

În luna august, președintele american a declarat că se așteaptă să se întâlnească cu Kim până la sfârșitul acestui an, în speranța relansării relației pe care susține că a construit-o cu liderul Coreei de Nord, țară înarmată nuclear, în timpul primului său mandat.