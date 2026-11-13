La el în țară, Kim Jong Un este un mister total. Oamenii au fost șocați să afle că are o fiică și ea va fi viitoarea lideră supremă

7 minute de citit Publicat la 15:19 13 Noi 2026 Modificat la 15:39 13 Noi 2026

Kim Jong Un și fiica sa, Ju Ae, au vizitat un magazin de animale de companie. Sursa foto: Profimedia Images

Recent, când au început să circule zvonuri false potrivit cărora Kim Jong Un a murit, a revenit în atenție discuția despre succesorul liderului suprem din Coreea de Nord. Cei mai mulți analiști spun că fiica lui, Kim Ju Ae, ar putea fi următoarea conducătoare a țării. Dar în timp ce lumea occidentală află tot mai multe despre misterioasa adolescentă, mulți nord-coreeni au puține cunoștințe despre familia lui Kim.

Kim Yumi a fugit din Coreea de Nord în urmă cu trei ani și recunoaște într-o discuție cu Associated Press că era profund frustrată de fiecare dată când televiziunea de stat îl arăta pe liderul Kim Jong Un alături de fiica lui cea mică. Mesajul i se părea clar și îngrijorător: Coreea de Nord pregătea terenul pentru un viitor transfer ereditar al puterii, de această dată către fiica lui Kim.

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Să pună public sub semnul întrebării controlul dinastiei Kim asupra puterii ar fi însemnat o persecuție severă. Deja revoltată de reglementările draconice impuse în timpul pandemiei, care au ruinat afacerea familiei de pescuit, aceasta a fugit în Coreea de Sud împreună cu familia, la bordul unei ambarcațiuni.

„Eu și soțul meu nu ne-am dorit ca ai noștri copii să trăiască sub o dictatură aflată la a patra generație. Ca părinți, am considerat că cel mai bun lucru pe care îl puteam face pentru copiii noștri era să le oferim libertatea”, a declarat Kim Yumi, în vârstă de 32 de ani, care locuiește în prezent la Seul.

Coreea de Nord nu permite nicio formă de disidență și pedepsește cu asprime tentativele de părăsire a țării. Înființat în 1948, statul este, în mod oficial, o republică socialistă, însă, în realitate, funcționează ca o dinastie autoritară, condusă succesiv de trei generații ale familiei Kim. Nu s-a înregistrat nicio formă cunoscută de rezistență publică în timpul celor două tranziții anterioare ale puterii: de la fondatorul statului, Kim Il Sung, la fiul său, Kim Jong Il, în 1994, și apoi de la Kim Jong Il la fiul acestuia, Kim Jong Un, în 2011.

De această dată, Coreea de Nord pare să încerce ceva radical.

Aparițiile publice repetate ale lui Kim Jong Un alături de fiica lui în ultimii patru ani, au alimentat speculațiile potrivit cărora aceasta este pregătită să devină succesoarea tatălui său.

Întrebarea privind identitatea viitorului lider al Coreei de Nord este esențială, întrucât persoana respectivă va avea de înfruntat o provocare uriașă: conducerea unei țări sărace, înarmate nuclear, ai cărei 26 de milioane de locuitori beneficiază de foarte puțină libertate politică, trăiesc sub stricta supraveghere a statului și sunt izolați de mare parte a lumii exterioare.

Nord-coreenii nu au niciun cuvânt de spus în alegerea viitorului lor lider, iar analiștii și dezertorii afirmă că aceștia vor accepta pasiv o a treia succesiune dinastică, cel puțin în mod public.

Pentru a afla care sunt opiniile private ale nord-coreenilor, agenția Associated Press a discutat cu aproximativ zece dezertori care păstrează legătura cu persoane din Coreea de Nord sau care au fost martori la precedentele tranziții de putere din această țară, precum și cu mai mulți experți.

Majoritatea dezertorilor cred că fata este succesoarea lui Kim

Nu se cunosc prea multe lucruri despre fiica lui Kim, în afară de faptul că ar avea aproximativ 13 ani și că s-ar numi Kim Ju Ae.

Începând de la sfârșitul anului 2022, aceasta a apărut de zeci de ori în public, de fiecare dată alături de tatăl ei, la evenimente importante, precum testări de armament și parade militare. Presa de stat a descris-o drept copilul „cel mai iubit” și „respectat” al lui Kim. Statutul său a fost evidențiat prin imagini în care un general în vârstă îngenunchează în fața ei sau în care aceasta stă în fața tatălui său.

Serviciul de informații din Coreea de Sud consideră că ea este cel mai probabil succesor al lui Kim. Opt dintre cei 11 dezertori intervievați de AP au împărtășit această opinie; ceilalți nu au fost de acord, invocând cultura profund patriarhală a Coreei de Nord.

„În timpul vizitelor sale la locurile de lansare a rachetelor și în fabrici, modul în care înalții oficiali nord-coreeni se comportă față de Kim Ju Ae implică protocoale rezervate unui succesor, nu unei simple fiice a lui Kim Jong Un”, a declarat Tae Yongho, fost ministru la Ambasada Coreei de Nord din Londra, care a dezertat în Coreea de Sud în 2016. „Se repetă același protocol și același tratament pe care i le-au acordat lui Kim Jong Un”, atunci când acesta își însoțea tatăl în calitate de succesor desemnat.

Kang Mi-Jin, o dezertoare care conduce o companie specializată în analiza economiei Coreei de Nord, a declarat că persoanele cu care păstrează legătura în interiorul țării i-au transmis, prin intermediul telefoanelor introduse ilegal în țară, că o consideră pe Kim Ju Ae următoarea la succesiunea tatălui său.

Jung Gwang-il, un dezertor specializat în introducerea clandestină în Coreea de Nord a informațiilor din exterior, a declarat că și nord-coreenii pe care îi întâlnește atunci când aceștia vizitează orașele chinezești de la graniță împărtășesc aceeași convingere.

Fostul star al NBA Dennis Rodman a fost primul care i-a dezvăluit identitatea, ținând-o în brațe când era bebeluș, în timpul unei vizite la Phenian, în 2013.

Sunt, totuși, rezerve privind posibilitatea ca o femeie să devină liderul Coreei de Nord

O mare parte din scepticismul privind posibilitatea ca Kim Ju Ae să devină lider provine din faptul că este femeie. Oficialii sud-coreeni cred că aceasta are un frate sau o soră mai mică.

Femeile din Coreea de Nord continuă să fie slab reprezentate în funcțiile de conducere. Doar unul dintre cei 17 directori de departamente ai Partidului Muncitorilor, aflat la guvernare, este femeie. Este vorba despre Kim Yo Jong, influenta soră mai mică a lui Kim Jong Un, potrivit Ministerului Unificării din Coreea de Sud.

„Persoanele cu care țin legătura în Coreea de Nord spun că ar fi absurd să venereze acea fetiță ca pe liderul lor suprem”, a declarat Kim Jeong-Ah, fost ofițer în armata nord-coreeană, care s-a stabilit în Coreea de Sud în 2009.

Lee Si-young, o dezertoare care conduce postul de radio Free North Korea Radio, cu sediul la Seul, a afirmat că o parte dintre contactele sale mai în vârstă din Coreea de Nord nu sunt încântate de perspectiva ca o femeie să preia puterea. Cu toate acestea, ea a subliniat că membrii familiei Kim „sunt ca niște zei care domnesc peste oameni, așa că sexul nu contează cu adevărat”.

Eforturile lui Kim de a asigura transferul ereditar al puterii întâmpină puțină rezistență în țară

Indiferent dacă fata îi va succeda sau nu tatălui său, observatorii sunt de acord că Kim Jong Un, în vârstă de 42 de ani, este probabil să desemneze unul dintre copiii săi pentru a prelungi dominația familiei asupra țării, o decizie despre care se așteaptă să întâmpine puțină rezistență pe plan intern. Serviciul de informații din Coreea de Sud a evaluat recent că Kim este extrem de obez și prezintă un risc ridicat de boli cardiovasculare, însă nu manifestă alte semne de deteriorare a stării de sănătate.

Nord-coreenii vor „accepta pasiv succesiunea ereditară ca pe ceva ce trebuie să urmeze”, a declarat Ahn Chan-il, un dezertor și cercetător care conduce Institutul Mondial pentru Studii Nord-Coreene din Seul.

În timpul primei tranziții de putere din Coreea de Nord, în 1994, noul lider, Kim Jong Il, care avea atunci 52 de ani, petrecuse deja două decenii în calitate de succesor oficial, lucrând alături de tatăl său la conducerea țării.

A doua succesiune, din 2011, a fost mai incertă. Kim Jong Un, care avea atunci 27 de ani, era considerat de observatorii din afara țării prea tânăr și lipsit de experiență. Cu toate acestea, el și-a consolidat rapid controlul asupra puterii, orchestrând execuții și epurări de mare amploare, inclusiv uciderea, în 2013, a influentului său unchi, Jang Song Thaek.

„Sistemul succesiunii ereditare a puterii a fost instituționalizat în Coreea de Nord, la fel cum alegerile prezidențiale sunt instituționalizate în sistemul nostru”, a declarat Oh Gyeong-seob, analist la Institutul Coreean pentru Unificare Națională din Seul. „Elita conducătoare a Coreei de Nord acceptă acest lucru ca pe ceva firesc. La fel și cetățenii de rând”.

Choi Song-juk, care a fugit din Coreea de Nord în 2015, a declarat că fusese atât de profund îndoctrinată, încât nu avusese nicio nemulțumire în legătură cu cele două tranziții anterioare ale puterii. Acum le consideră „un nonsens”.

Dezertorul Jeon Jae-hyun a afirmat că aparatul omniprezent de supraveghere din Coreea de Nord îi împiedică pe oameni să-și exprime nemulțumirea față de guvern și contribuie la impunerea loialității politice.

Dezertoarea Kim Yumi a declarat că nu auzise niciodată despre această fată până când Kim Jong Un și-a prezentat public fiica, în noiembrie 2022, la un loc de lansare a unei rachete cu rază lungă de acțiune.

„Oamenii obișnuiți nu știu absolut nimic despre viața privată a familiei Kim”, a declarat Kim Yumi, care conduce în prezent un canal YouTube dedicat Coreei de Nord. „Nici măcar nu încearcă să afle astfel de lucruri și nu le acordă atenție, pentru că acest lucru i-ar putea pune în pericol”.