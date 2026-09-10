Câți copii are, de fapt, Kim Jong Un. Spionii sud-coreeni vin cu o nouă teorie despre familia liderului din Coreea de Nord

Kim Jong Un și fiica lui, Kim Ju Ae / Sursa foto: Profimedia Images

Fiica liderului nord-coreean Kim Jong Un și presupusa lui succesoare ar avea un frate sau o soră care nu a ajuns la vârsta adolescenței, a dezvăluit pe 10 septembrie agenția de spionaj a Coreei de Sud, care a oferit o imagine mai detaliată asupra structurii familiei aflate la conducerea țării.

Agenția de spionaj de la Seul a afirmat anterior că liderul nord-coreean ar avea trei copii, însă au existat incertitudini cu privire la ordinea în care s-au născut, potrivit Straits Times.

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Fiica lui Kim, Kim Ju Ae, a fost prezentată pentru prima dată publicului în 2022, când și-a însoțit tatăl la lansarea unei rachete balistice intercontinentale.

Familia Kim conduce Coreea de Nord cu o mână de fier de zeci de ani, iar cultul personalității construit în jurul „liniei de sânge Paektu” domină viața de zi cu zi în această țară izolată din punct de vedere diplomatic.

„Serviciul Național de Informații (NIS) estimează în prezent că Kim Ju Ae este pregătită pentru a deveni succesoare și consideră că aceasta are un frate sau o soră mai mic(ă), al cărui/cărei sex nu este cunoscut”, a precizat agenția într-un comunicat.

NIS a adăugat că verifică în continuare dacă Kim Ju Ae are un frate mai mare, însă consideră că „chiar dacă acesta există, nu se află într-o poziție care să-i permită să devină succesor”.

Din 2022, Kim Ju Ae a apărut alături de liderul nord-coreean la mai multe evenimente politice importante, inclusiv în timpul unei vizite foarte mediatizate la Beijing.

Mass-media de stat nord-coreeană a numit-o „copilul iubit” și „mare persoană de îndrumare” – „hyangdo” în limba coreeană –, un termen rezervat de obicei liderilor de rang înalt și succesorilor acestora.