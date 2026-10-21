Coreea de Nord a publicat fotografii cu Kim Jong Un, ca să spulbere zvonurile că acesta a murit din cauza unei hemoragii cerebrale

Coreea de Nord a publicat fotografii cu Kim Jong Un, ca să spulbere zvonurile că acesta a murit din cauza unei hemoragii cerebrale.FOTO: X NK News

Coreea de Nord a publicat noi fotografii în care Kim Jong Un apare în timp ce verifică încălțăminte și îmbrăcăminte pentru femei, după ce pe rețelele sociale s-au răspândit zvonuri că liderul de la Phenian ar fi murit după o hemoragie cerebrală.

Imaginile, difuzate luni de presa de stat nord-coreeană, îl arată pe un Kim aparent plin de energie, examinând încălțăminte pentru copii, gesticulând către oficiali și analizând paltoane pentru femei în cadrul unei expoziții de îmbrăcăminte și încălțăminte, scrie The New York Post.

Fotografiile au apărut la doar câteva ore după ce în mediul online au circulat zvonuri potrivit cărora liderul nord-coreean ar fi suferit o hemoragie cerebrală masivă, ar fi intrat în comă și ar fi murit după ce a fost transportat de urgență la Beijing pentru tratament.

Agenția oficială de presă nord-coreeană KCNA a relatat că Kim a vizitat expoziția luni, însă fotografiile nu au fost verificate și nu e clar când au fost făcute.

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Într-una dintre imagini, Kim verifică un pantof roz minuscul, ținut în mână de o tânără îmbrăcată într-o rochie roz pal.

O alta îl surprinde pe liderul nord-coreean în timp ce pare să discute aprins cu un oficial.

O a treia fotografie îl arată pe Kim întinzând mâna spre mâneca unui palton de damă de culoare ruginie, expus pe un manechin, în timp ce mai mulți consilieri îl urmează.

Aparenta apariție publică vine după ce Wanjun Xie, un disident chinez stabilit în Statele Unite și asociat cu Partidul Democrat Chinez, a publicat duminică, pe X, o serie de informații explozive. Inițial, Xie a susținut că Kim a murit și că China ar fi trimis 9.000 de militari la Phenian, pe fondul temerilor legate de o criză de succesiune.

Ulterior, acesta a afirmat că o echipă de specialiști de la Spitalul Colegiului Medical Peking Union din Beijing ar fi fost trimisă sâmbătă în Coreea de Nord pentru a-l trata pe Kim, în urma unei hemoragii cerebrale severe.

Potrivit relatării lui Xie, liderul nord-coreean ar fi intrat în comă înainte de a fi transferat la Beijing, unde medicii nu ar fi reușit să-l salveze. Trupul său ar fi fost apoi readus în secret în Coreea de Nord, a mai susținut Xie.

Niciuna dintre aceste afirmații nu a fost însoțită de documente medicale, fotografii, martori identificabili sau alte dovezi verificabile în mod independent.

Cu toate acestea, zvonurile s-au propagat rapid pe rețelele sociale și au fost preluate de mai multe publicații internaționale, inclusiv de The Sun, care a prezentat informația drept o speculație neconfirmată.

Zvonurile au ridicat totodată întrebări privind posibilitatea ca influenta soră a lui Kim, Kim Yo Jong, să fi preluat controlul asupra regimului închis de la Phenian.

NEW: Kim Jong Un on Monday "looked round the venue of the garment and footwear exhibition of the field of light industry," DPRK state media said. The photo-report came after rumors emerging on social media suggested he had died yesterday. https://t.co/rAZQMp2Uk6 https://t.co/hmjRn06KX5 — NK NEWS (@nknewsorg) October 19, 2026

Cele mai recente fotografii par însă să risipească speculațiile, deși Phenianul nu a abordat explicit informațiile despre presupusul deces. Starea de sănătate a lui Kim face de mult timp obiectul unei atenții internaționale constante.

Pe 30 septembrie, Serviciul Național de Informații al Coreei de Sud a informat parlamentarii că Kim cântărește aproximativ 140 de kilograme și că prezintă un risc crescut de boli cardiovasculare din cauza obezității severe.

Cu toate acestea, serviciul de spionaj sud-coreean a precizat că nu a detectat semne semnificative de deteriorare a stării sale de sănătate, invocând, potrivit relatărilor, faptul că Kim a putut urca scările în fugă în timpul inspecției unui distrugător al marinei.

Presa de stat nord-coreeană relatase anterior că Kim a participat, pe 11 octombrie, la inaugurarea Muzeului Revoluției pentru Apărarea Națională. Acea apariție a avut loc însă înaintea presupusei urgențe medicale și, prin urmare, nu putea infirma afirmațiile potrivit cărora starea sa s-ar fi deteriorat brusc.

Zvonurile privind moartea liderului nord-coreean amintesc de celebra alertă falsă din 2020, când Ji Seong-ho, un dezertor nord-coreean devenit parlamentar în Coreea de Sud, declara că este „99% sigur” că Kim murise în urma unei intervenții chirurgicale cardiovasculare. Kim a apărut ulterior în public, iar Ji și-a cerut scuze pentru răspândirea informației eronate.