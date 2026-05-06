Pentru nord-coreeni, fiica minoră a lui Kim Jong Un este un „fashion icon”. Însă ținutele ei spun mult mai multe lucruri

Publicat la 10:45 06 Mai 2026 Modificat la 11:07 06 Mai 2026

Kim Jong Un își ia fiica de 13 ani la toate evenimentele la care participă FOTO: KCNA

În noiembrie 2022, a apărut o fotografie cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, având alături o fetiță elegant îmbrăcată. Era fiica lui, Ju Ae. Potrivit relatărilor de atunci, bazate pe surse din mediul de informații din Coreea de Sud, fetița avea doar 9 ani și tocmai își făcuse debutul în propaganda de stat.

Plimbându-se alături de tatăl ei, în fața unei rachete balistice intercontinentale impunătoare, ea purta pantaloni negri și o geacă albă matlasată, cu părul lung prins la spate. Deja era îmbrăcată pentru a impresiona, potrivit BBC.

De atunci, coafurile ei au devenit tot mai elaborate, iar ținutele din ce în ce mai elegante și mai sofisticate.

Agenția de spionaj a Coreei de Sud consideră că Kim Jong Un a ales-o drept succesoare, având în vedere vizibilitatea ei crescândă la o vârstă atât de fragedă.

Ju Ae, despre care se crede că are acum 13 ani, a fost fotografiată tot mai des alături de tatăl ei, stând lângă el la lansări de rachete și parade militare și chiar însoțindu-l în călătorii externe.

Însă unii analiști cred că și stilul ei vestimentar - piele, blănuri și o coafură de tip „creastă de cocoș” - sunt semne că este pregătită pentru a conduce țara.

Ținutele lui Ju Ae sunt probabil dictate de Departamentul de Propagandă al guvernului.

Uneori, a fost văzută purtând costume formale și fuste, asemănătoare cu cele ale mamei sale, Ri Sol Ju.

„Pentru că Ju Ae este încă foarte tânără, vârsta ei ar putea fi considerată o potențială slăbiciune pentru un viitor lider. Se pare că regimul o îmbracă în ținute formale similare cu cele ale mamei sale, ca o modalitate de a-i masca tinerețea și de a proiecta o imagine mai matură”, a declarat pentru BBC Korean Cheong Seong-chang, director adjunct al Institutului Sejong.

În alte momente, a purtat jachete din piele, „îmbrăcăminte care este atât puternică ca impresie, cât și casual”, potrivită pentru vizite în „locații relativ dure sau accidentate”, cum ar fi bazele militare, a remarcat Cheong.

Dar acest lucru înseamnă și că ajunge să se asorteze cu tatăl ei, care preferă jachetele negre din piele și paltoanele tip trench.

Imitarea stilurilor generațiilor anterioare, cunoscută drept „replicarea imaginii”, este o tactică folosită de liderii nord-coreeni pentru a-și menține puterea.

În primii ani ai conducerii sale, Kim Jong Un a încercat să-și consolideze legitimitatea îmbrăcându-se precum bunicul său, Kim Il Sung.

Kim Il Sung, care a fondat și a condus Coreea de Nord timp de peste 45 de ani, este văzut practic ca o divinitate în țară, potrivit experților.

„Departamentul de Propagandă a jucat un rol extrem de important în orchestrarea unui set de procese care au transferat în mod natural respectul pentru Kim Il Sung către Kim Jong Un”, spune Cheong.

„Se spune că locuitorii nord-coreeni au fost surprinși când Kim Jong Un a apărut pentru prima dată. Dar motivul pentru care și experții sud-coreeni au fost surprinși este că prima imagine a lui Kim Jong Un semăna foarte mult cu tânărul Kim Il Sung.

Limitările cu care se confrunta tânărul Kim Jong Un ca succesor, precum lipsa de experiență și vârsta, puteau fi compensate doar prin faptul că semăna cu Kim Il Sung.

S-a ajuns până acolo încât au circulat zvonuri printre nord-coreeni că Kim Il Sung s-ar fi reîncarnat”.

Dincolo de consolidarea legitimității lui Ju Ae, „prin purtarea hainelor concepute în stil occidental, Ju Ae și Ri Sol Ju demonstrează o ‘strategie de diferențiere’ – că statutul lor social este fundamental diferit de cel al cetățenilor obișnuiți”, a remarcat Cheong.

Faptul că Ju Ae a fost văzută purtând jachete din piele în mai multe rânduri indică faptul că Departamentul de Propagandă dorește să-i sublinieze statutul superior față de cetățenii obișnuiți.

„Purtarea hainelor din piele de înaltă calitate este o modalitate de a-ți afișa statutul special”, spune Cheong.

„Îmbrăcămintea din piele nu este atât de comună în rândul nord-coreenilor. Brandurile de lux, jachetele din piele și paltoanele din blană sunt articole prețioase care nu pot fi purtate de cetățenii obișnuiți”.

Moda în continuă evoluție a lui Ju Ae contrastează puternic cu controlul tot mai strict asupra restului populației.

În 2020, Coreea de Nord a adoptat Legea privind respingerea ideologiei și culturii reacționare, blocând „cultura externă”.

Însă, în 2023, agenția de stat Korean Central News Agency a publicat un videoclip cu Ju Ae plimbându-se din nou alături de tatăl ei în fața unei rachete balistice intercontinentale, de această dată purtând o geacă neagră matlasată identificată ulterior ca fiind o achiziție de 1.900 de dolari (1.405 lire sterline) de la casa de modă franceză de lux Christian Dior.

În anul următor, Ju Ae a purtat o bluză parțial transparentă, care îi lăsa brațele la vedere, la ceremonia de finalizare a unei zone rezidențiale din capitala Phenian.

Ulterior, a fost difuzată o prelegere video ca directivă pentru cetățenii obișnuiți, avertizând că astfel de coafuri și ținute nu pot fi purtate de ei, întrucât reprezintă „fenomene antisocialiste și nesocialiste care estompează imaginea sistemului socialist și subminează regimul – ținte care trebuie eradicate”, a declarat o sursă locală pentru Radio Free Asia.

Aceste incidente au evidențiat modul în care familia Kim, tratată aproape ca niște figuri divine, este adesea scutită de regulile aplicate restului societății.

„Deși blugii sunt interziși în Coreea de Nord ca element de modă occidentală, Kim Jong Un a apărut purtându-i”, spune profesorul Lee Woo-young de la Universitatea de Studii Nord-Coreene.

„Indiferent cât de mult interzic cultura străină și adoptă legi, Coreea de Nord este un loc unde nu există nimic ce liderul suprem nu poate face”.

Totuși, acest lucru nu i-a împiedicat pe unii nord-coreeni să încerce să țină pasul cu familia Kim și să se îmbrace la fel de sofisticat ca Ju Ae.

Au existat relatări despre o creștere a circulației bunurilor de lux, precum cosmeticele și parfumurile Chanel, în rândul nord-coreenilor înstăriți, în timp ce paltoanele de blană au devenit populare într-un oraș de la granița cu China.

Au apărut fotografii cu copii de la o grădiniță prestigioasă purtând bluze parțial transparente. De asemenea, există relatări despre ochelari de soare și paltoane din piele similare cu cele purtate de Ju Ae și Kim Jong Un, devenind populare printre tinerii bogați.

Acest lucru nu este neobișnuit în Coreea de Nord - în trecut au existat relatări despre tineri care adoptau coafura lui Kim Jong Un.

Nord-coreenii obișnuiți au acces foarte limitat la informații din exterior, inclusiv la tendințele modei, ceea ce face ca liderul țării să fie un simbol de modă neașteptat.

Acum, se pare că și fiica lui a devenit unul.