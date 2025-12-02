Pentru tinerii din Coreea de Nord, Kim Jong Un este un „fashion icon”. Ce se vinde acum ca pâinea caldă la Phenian

Kim Jong Un a apărut în public ultima dată, însoțit de fiica lui, pe 30 noiembrie, la a 80-a aniversare a înființării Forțelor Aeriene FOTO: KCNA

Deși pare greu de crezut, Kim Jong Un este în Coreea de Nord o inspirație pentru tineri în ceea ce privește moda. Într-o țară în care hainele la care au acces oamenii de rând sunt făcute după același șablon și au culori șterse, iar blugii sunt interziși prin lege, outfiturile liderului suprem par pentru tineri ultimul răcnet în materie de fashion. Iar atunci când el este de acord, se pot produce în serie unele articole.

Acum, gecile din piele și bocancii în stil militar sunt cele mai căutate produse ale sezonului în piețele nord-coreene, tinerii imitând ținutele liderului prezentate la televizor, iar comercianții bucurându-se de o revenire a vânzărilor după o toamnă apatică.

„Jachetele cu blană scurtă artificială și jachetele din piele au fost printre cele mai vândute articole din piețe iarna aceasta. Pe lângă faptul că sunt călduroase și ușoare, sunt disponibile într-o gamă variată de culori, inclusiv alb, maro, grena și negru. Și pentru că nu sunt prea scumpe, vânzându-se cu echivalentul a 7–17 dolari, mulți clienți le caută”, a declarat pentru Daily NK o persoană din provincia Ryanggang.

Cererea pentru gecile din piele a crescut în rândul nord-coreenilor, în special al tinerilor, pentru că liderul Kim Jong Un, fiica lui, Kim Ju Ae, apar des la televizor putându-le. Iar anul acesta vânzările au crescut pentru că au început să se producă și geci din piele cu căptușeală din bumbac.

Hainele din blană artificială și cele din piele sunt în general realizate de croitorii nord-coreeni care folosesc țesături și alte materiale importate din China.

„Persoanele înstărite cumpără haine produse în străinătate și introduse ilegal în țară, dar oamenii obișnuiți achiziționează îmbrăcăminte accesibilă, cusută aici. În zilele noastre, hainele realizate din materiale importate sunt considerate de lux și de o calitate mai bună”, a mai spus sursa.

Comercianții din piețe care vând articole de origine incertă aduse din străinătate pot avea probleme cu autoritățile, însă hainele produse local sunt mai puțin susceptibile de a crea dificultăți și sunt, prin urmare, privite ca o sursă sigură de venit.

Bocancii în stil militar oferă un aspect modern, la prețuri accesibile

În ceea ce privește încălțămintea, bocancii din piele sunt considerați la modă anul acesta.

„Într-o regiune cu multă zăpadă precum provincia Ryanggang, oamenii preferă iarna bocancii care acoperă glezna și de aceea bocancii în stil militar din piele sunt foarte populari. Anul acesta, prețurile bocancilor sunt similare sau chiar mai mici decât cele ale pantofilor din piele, așa că oamenii se înghesuie să-i cumpere”, a spus sursa.

„Bocancii militari ai Armatei Populare Coreene au fost mereu populari printre tineri. Dar acești bocanci militari înalți din piele, deși inspirați de modelele militare, au un aspect luxos. Sunt deosebit de populari în rândul bărbaților, care sunt încântați de cât de bine arată”.

Bocancii militari din piele au un preț de piață cuprins între 8 și 21 de dolari, în funcție de calitate.