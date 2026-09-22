MrBeast, cel mai urmărit YouTuber din lume, construiește un sat de 10 milioane de dolari pentru copiii din Ghana

MrBeast, cel mai urmărit YouTuber din lume, construiește un sat de 10 milioane de dolari pentru copiii din Ghana. FOTO: Getty Images

MrBeast, cel mai urmărit YouTuber din lume, construiește un sat de aproape 10 milioane de dolari în Ghana pentru a-i ține pe copii departe de munca în fermele de cacao. Proiectul le oferă copiilor acces la educație, masă gratuită timp de cinci ani, servicii medicale și alte facilități.

Proiectul, numit Abna Dakwa Village, include o școală pentru peste 300 de elevi, 10 locuințe pentru profesori, o clinică medicală, o piață, un centru comunitar, o bibliotecă și spații pentru activități recreative, scrie Insider Africa.

Satul dispune și de infrastructură pentru alimentarea cu apă potabilă, energie solară, o fermă, bazine pentru creșterea peștilor și alte facilități menite să sprijine comunitatea pe termen lung. Au fost realizate și lucrări de drenaj pentru a reduce riscul de inundații, care poate îngreuna accesul copiilor la școală în perioadele cu ploi abundente.

Elevii vor primi mese gratuite timp de cinci ani, cu sprijinul Fundației Rockefeller. Inițiativa urmărește să le asigure copiilor hrana necesară în timpul programului școlar și, în același timp, să sprijine agricultura locală prin ferma comunității.

Jimmy Donaldson a încheiat și un parteneriat cu Arbor Day Foundation, prin care vor fi plantați 250 de copaci.

Problema muncii copiilor în industria cacauei

În Ghana, industria cacauei se confruntă în continuare cu problema muncii copiilor. În comunitățile agricole, aceștia sunt uneori implicați în activități periculoase și ajung să lipsească de la școală în perioadele de vârf ale sezonului agricol. Problema este strâns legată de sărăcie și de accesul limitat la servicii de bază în zonele rurale unde se cultivă cacao.

Donaldson leagă proiectul din Ghana de activitatea sa filantropică desfășurată prin Beast Philanthropy și de compania sa de ciocolată, Feastables. Prin audiența sa uriașă de pe YouTube, el încearcă să atragă atenția asupra condițiilor în care este produsă cacaoa.

Proiectul din Ghana nu este primul demers filantropic de amploare al lui Donaldson în Africa. În 2023, acesta a finanțat construirea a peste 100 de puțuri în Camerun, Kenya, Somalia, Uganda și Zimbabwe, oferind acces la apă potabilă pentru peste 250.000 de oameni, potrivit Beast Philanthropy.

Prin Abna Dakwa, însă, abordarea este mai amplă. În loc să construiască doar o școală sau o infrastructură pentru alimentarea cu apă, Donaldson a încercat să dezvolte o comunitate care să ofere educație, hrană, servicii medicale, locuințe, apă, energie și oportunități pentru activități economice locale.

MrBeast, criticat pentru proiectul din Ghana

Proiectul din Ghana a atras și critici din partea unor persoane care s-au întrebat de ce Donaldson nu face mai mult în orașul său natal, Greenville, Carolina de Nord. Un utilizator al platformei X a atras atenția asupra sărăciei din oraș și a pus sub semnul întrebării decizia de a investi aproape 10 milioane de dolari în proiectul din Ghana.

Donaldson a răspuns criticilor, indicând activitatea desfășurată deja prin Beast Philanthropy, organizația sa nonprofit cu sediul în Greenville.

„Chiar asta fac. Conduc o organizație nonprofit și am distribuit sute de milioane de mese în Statele Unite, inclusiv multe în comunitatea mea locală. Dacă aș enumera toate proiectele filantropice pe care le desfășurăm la nivel local, pur și simplu nu mi-ar încăpea într-un singur tweet”, a scris el.

Potrivit Beast Philanthropy, programele organizației au distribuit peste 48 de milioane de mese prin banca de alimente din Greenville și prin alte programe desfășurate în Statele Unite și în alte țări.