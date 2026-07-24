MrBeast, cel mai urmărit YouTuber din lume, s-a căsătorit. Ceremonia a avut loc pe o insulă privată din Caraibe

MrBeast s-a căsătorit cu Thea Booysen pe o insulă privată din Insulele Virgine Britanice. Sursa foto: Instagram/ mrbeast and thea

MrBeast s-a căsătorit cu Thea Booysen pe o insulă privată din Insulele Virgine Britanice, în Caraibe. Mai multe fotografii de la eveniment au fost distribuite pe conul de Instagram al YouTuberului.

James Stephen Donaldson, alias MrBeast, are 28 de ani și este cel mai urmărit creator din lume, cu peste o jumătate de miliard de abonați, număr record pe care l-a atins prin streaming live în urmă cu aproximativ o lună. La scurt timp după ce a cerut-o în căsătorie pe Thea Booysen, în ziua de Crăciun din 2024, Donaldson a declarat pentru People că își dorește o nuntă intimă și privată, departe de natura spectaculoasă care se etalează online. Decorul pentru ceremonie și recepție a fost o splendidă insulă privată, deținută de antreprenorul miliardar Richard Branson, relatează Corriere della Sera.

› Vezi galeria foto ‹

Ceremonia

Cuplul și-a jurat iubire veșnică înconjurat de aproximativ 70 de prieteni și membrii ai familiei, iar ceremonia a fost oficiată de un prieten de familie. Thea a purtat o rochie de dantelă Nicole + Felicia Couture, făcută la comandă, asortată cu un voal lung de dantelă, pe care l-a etalat în fotografiile postate de cuplu pe Instagram. Mireasa a schimbat cel puțin două ţinute la nuntă: una la ceremonie şi altele mai scurte, mai casual, pentru petrecere. Pentru tăierea tortului de nuntă, Thea Booysen a purtat o rochie mini cu un corset cu strasuri și o fustă cu pene, iar mai târziu, o rochie de satin.

Mr. Beast a optat pentru un costum alb, o alegere neobișnuită pentru bărbații din zilele noastre, dar elegant, purtând un smoking Ralph Lauren și un alt costum pentru seară, complet alb.

După ceremonie, tinerii căsătoriți au început recepția dansând pe melodia piesei „ Die with a Smile” de Lady Gaga și Bruno Mars. Meniul sofisticat a inclus sushi, Wagyu și pește proaspăt, culminând cu un tort de nuntă cu morcovi, aroma preferată a miresei. După cină, oaspeții s-au distrat cu activitățile preferate ale cuplului, au jucat cărți și jocuri de societate.

O săptămână de petreceri

Marea zi a fost precedată de o săptămână de petreceri, care au început pe 14 iulie. În zilele petrecute pe insulă au făcut snorkeling, kitesurfing și au petrecut ore întregi hrănind lemuriile și păsările flamingo.

„Poate fi un clișeu, dar a fost divin”, a spus mireasa . „Am fost atât de fericiți și a fost atât de multă dragoste. Muncim mult și nu ajungem des să fim cu prietenii și familia noastră, așa că a fost cu adevărat special să-i avem pe toți la un loc”.

E greu de spus cât a costat nunta lui MrBeast și a Theei Booysen. Unii speculează că ar putea depăși 2 milioane de dolari, inclusiv aproape 1 milion de dolari pentru închirierea insulei timp de o săptămână. În iunie 2025, MrBeast a scris pe X că a trebuit să împrumute bani de la mama sa pentru a plăti nunta, deoarece o mare parte din banii săi sunt investiți.

Cine este Thea Booysen, soția lui Mr. Beast

Cuplul s-a cunoscut în 2022, în timpul călătoriei lui MrBeast în Africa de Sud, și apoi a început o relație la distanță. „De când am început să ne întâlnim, am făcut-o întotdeauna cu scopul de a ne căsători”, a spus Thea. Cererea în căsătorie a venit în ziua de Crăciun din 2024, în fața rudelor, în timp ce fericitul cuplu purta pulovere de Crăciun marca MrBeast.

Thea, originară din Africa de Sud, are 28 de ani, la fel ca soțul ei, și are propriile canale de YouTube și Twitch. Canalul ei de YouTube, TheaBeasty, are 139.000 de abonați și distribuie în principal conținut de jocuri. Creatoarea deține diplome în drept și psihologie și un master în neuropsihologie de la Universitatea din Edinburgh. Donaldson și-a câștigat un număr uriaș de urmăritori studiind și exploatând algoritmul YouTube, realizând videoclipuri virale și organizând cascadorii spectaculoase pentru a uimi spectatorii, cum ar fi oferirea de sume mari de bani unor străini.

De asemenea, a creat în colaborare o serie pe Prime Video, „Beast Games”, inspirându-se din Squid Game. În serial, un grup de participanţi concurează pentru a câștiga marele premiu de 5 milioane de dolari. Însă unii dintre concurenți au intentat procese împotriva Beast Games pentru tratamentul aplicat în timpul jocurilor, susținând că premiile au fost manipulate și planificate în avans. Aceasta nu este singura acuzație cu care s-a confruntat creatorul: un fost angajat a intentat un proces federal împotriva Beast Industries , compania-mamă a numeroaselor filiale ale MrBeast, precum MrBeast Burger, Feastables și Lunchly, susținând discriminare și hărțuire sexuală la locul de muncă.