Poliția din Irlanda a capturat o bombă cu explozibil militar ascunsă într-o mașină și a arestat doi suspecți. Unde urma să detoneze

2 minute de citit Publicat la 15:11 24 Iul 2026 Modificat la 16:04 24 Iul 2026

Vehicule ale poliției din Republica Irlanda. O mașină având o bombă la bord a fost interceptată înainte să ajungă în Irlanda de Nord. Foto: Hepta

O mașină al bordul căreia se afla o bombă a fost interceptată de autorități în Republica Irlanda.

Dispozitivul exploziv urma să fie folosit în cadrul unui atac peste graniță, în Irlanda de Nord, a anunțat vineri poliția, citată de BBC.

Vehiculul a fost oprit în timpul unei operațiuni a autorităților vizând "activitățile disidente" ale facțiunilor desprinse din fosta Armată Republicană Irlandeză, IRA, care nu recunosc Acordul din 1998.

Două persoane au fost ulterior arestate.

Comisarul de poliție Justin Kelly a confirmat vineri că ofițerii săi au găsit un dispozitiv exploziv în mașină și a descris captura drept "o confiscare extrem de importantă".

Vehiculul a fost oprit lângă Carrickmacross, comitatul Monaghan, pe drumul național N2, care leagă Dublin de granița cu Irlanda de Nord.

Operațiunea polițienească a avut miercuri, loc în jurul orei locale 15:00.

O femeie de 20 de ani, care conducea autovehiculul, a fost arestată în aceeași zi.

Un bărbat de 40 de ani a fost arestat ulterior.

Gardai - poliția irlandeză - a solicitat asistența echipei de înlăturare a dispozitivelor explozive (EOD) din cadrul Forțelor de Apărare Irlandeze pentru a putea gestiona situația.

Comisar de poliție: Bomba era cu explozibil de uz militar și ar fi putut produce daune semnificative

Postul de televiziune irlandez RTE a relatat, citând surse polițienești, că bomba capturată conținea o sursă de alimentare, un detonator și explozibili de uz militar.

Sursele menționate au estimat că dispozitivul urma să fie amplasat sub un vehicul, într-un atac planificat în Irlanda de Nord.

Într-o discuție cu jurnaliștii, comisarul Kelly a declarat: "Știm că există o mică minoritate de republicani dizidenți care nu au acceptat Acordul din Vinerea Mare, nu au renunțat la arme și explozibili, nu au parcurs procesul corespunzător în ceea ce privește dezarmarea.

Acesta este un aspect cu care continuăm să ne confruntăm.

Sunt indivizi pe care i-aș descrie drept republicani radicalizați și anticipăm că este o amenințare cu care vom avea de-a face în continuare o perioadă de timp.

Bomba confiscată ar fi putut provoca daune semnificative".

Ministrul irlandez al Justiției, Jim O'Callaghan, a descris incidentul drept "foarte îngrijorător".

"Cred că dovedește faptul că există o amenințare continuă din partea activității republicane dizidente. Dar știu, de asemenea, că a existat o cooperare excelentă între PSNI (Serviciul de Poliție din Irlanda de Nord) și poliția din Republica Irlanda.

Ceea ce mă încurajează este faptul că poliția a reușit să-l aresteze pe suspect iar dispozitivul a fost dezamorsat. Doresc să îi felicit pe ofițeri pentru munca depusă pentru a se asigura că incidentul nu s-a transformat într-o amenințare reală pentru public", a spus el.

Cine sunt republicanii disidenți din Republica Irlanda

Termenul "republicani disidenți" desemnează persoanele care nu acceptă Acordul de Vinerea Mare. Este vorba de acordul de pace din 1998, care a pus capăt celei mai grave perioade a tulburărilor din Irlanda de Nord.

Facțiunea Provisional IRA, principalul grup paramilitar republican pentru cea mai mare parte a perioadei de tulburări, a declarat armistițiu în perioada premergătoare acordului și și-a încheiat oficial campania violentă în 2005.

În prezent, disidența republicană din Irlanda este formată din diverse grupuri care s-au desprins de IRA în anii '80, '90 și 2000.

Între acestea se numără Continuity IRA and New IRA.

Mult mai mici decât gruparea originală, aceste facțiuni au acces la arme de calibru mare și au folosit dispozitive explozive improvizate și mortiere în atacuri și tentative de atac, notează BBC.