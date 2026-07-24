Acord istoric între Vatican și Beijing pentru numirea unui nou episcop în China, după 20 de ani în care postul a fost vacant

2 minute de citit Publicat la 16:21 24 Iul 2026 Modificat la 16:21 24 Iul 2026

Chang a ocupat funcția de administrator diecezan al diecezei Chifeng din 2021. sursa foto: Getty

Papa Leon al XIV-lea a aprobat numirea unui nou episcop în China, într-un semn al continuării dialogului fragil dintre Vatican și Beijing privind numirea liderilor Bisericii Catolice. Joseph Chang Yanfeng a fost hirotonit miercuri episcop de Chifeng, în regiunea autonomă Mongolia Interioară din nordul Chinei, subliniind angajamentul diplomatic dificil dintre Beijing și Vatican pe tema sensibilă a numirilor catolice, potrivit scmp.com.

Potrivit Vatican News, Papa Leon al XIV-lea a aprobat numirea lui Chang pe 15 iunie, în conformitate cu termenii unui acord provizoriu din 2018 între Sfântul Scaun și Beijing.

Hirotonirea duce la ocuparea unui post vacant în dieceza catolică de Chifeng, care a durat aproape două decenii, în urma morții lui Andreas Zhu Wenyu în 2006, potrivit AsiaNews, o agenție de știri misionare catolice cu sediul în Italia.

Zhu fusese hirotonit episcop fără mandat papal în 1990, „dar mai târziu, la fel ca alți episcopi chinezi, a solicitat și i s-a acordat reintrarea în comuniune cu Roma”, se arată în raport.

Chang a ocupat funcția de administrator diecezan al diecezei Chifeng din 2021. Hirotonirea preotului în vârstă de 42 de ani a fost prezidată de episcopul Paul Meng Qinglu de Hohhot, vicepreședinte al Asociației Patriotice Catolice Chineze, potrivit site-ului oficial al asociației.

Aproximativ 400 de persoane au participat la hirotonire, inclusiv preoți, călugărițe și reprezentanți laici din toată Mongolia Interioară.

Născut în Chengde, provincia Hebei, în 1984, Chang s-a format la Seminarul Major Shenyang, a studiat teologia biblică în Coreea de Sud și a fost hirotonit preot în 2010.

Și-a petrecut întreaga preoție slujind diecezei Chifeng în diverse roluri pastorale și de conducere.

Cu puțin timp înainte de anunțarea numirii sale, Chang s-a angajat public să alinieze dieceza la Legea Chinei privind promovarea unității și progresului etnic, o politică criticată de grupurile pentru drepturile omului pentru erodarea limbilor și culturilor minoritare, a relatat AsiaNews.

Alegerea episcopului a rămas punctul central de dispută în relațiile Beijingului cu Vaticanul, care rămâne singurul stat european care recunoaște Taiwanul, complicând și mai mult relațiile cu Beijingul.

Beijingul vede Taiwanul ca parte a Chinei, care poate fi reunificată prin forță, dacă este necesar.

Majoritatea țărilor, inclusiv Statele Unite, nu recunosc Taiwanul ca stat independent, dar Washingtonul se opune oricărei încercări de a lua insula autoguvernată prin forță și se angajează să furnizeze arme.

Sfântul Scaun încearcă să păstreze autoritatea papală, în timp ce Beijingul insistă asupra unei supravegheri stricte din partea statului asupra religiei și a loialității politice din partea comunităților religioase.

Acordul provizoriu, reînnoit ultima dată în 2024 pentru a fi valabil până în 2028, are scopul de a reduce decenii de diviziune dintre Asociația Patriotică Catolică Chineză, sancționată de stat, și comunitățile clandestine loiale Romei.