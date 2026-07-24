MAI anunţă noi servicii electronice pentru cetățeni și mediul de afaceri, prin proiectul "MAI Digital". Care sunt acestea

<1 minut de citit Publicat la 16:10 24 Iul 2026 Modificat la 16:10 24 Iul 2026

MAI anunţă noi servicii electronice pentru cetățeni și mediul de afaceri, prin proiectul "MAI Digital". sursa foto: Getty

Ministerul Afacerilor Interne a anunţat, vineri, încă un pas spre servicii publice mai simple și mai rapide, prin proiectul MAI Digital. "În cadrul acestui proiect, platforma HUB MAI va fi extinsă cu noi funcționalități, iar serviciile deja existente vor fi modernizate", a transmis MAI.

Instituţia punctează că digitalizarea "înseamnă mai puține drumuri, mai puțin timp pierdut și mai multe servicii la un click distanță".

"Încă un pas spre servicii publice mai simple și mai rapide. Proiectul “MAI Digital” continuă transformarea digitală a Ministerului Afacerilor Interne și dezvoltă noi servicii electronice pentru cetățeni și mediul de afaceri.

În cadrul acestui proiect, platforma HUB MAI va fi extinsă cu noi funcționalități, iar serviciile deja existente vor fi modernizate.

Printre serviciile care vor fi disponibile se numără: