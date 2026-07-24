MAI anunţă noi servicii electronice pentru cetățeni și mediul de afaceri, prin proiectul "MAI Digital". Care sunt acestea

Ministerul Afacerilor Interne a anunţat, vineri, încă un pas spre servicii publice mai simple și mai rapide, prin proiectul MAI Digital. "În cadrul acestui proiect, platforma HUB MAI va fi extinsă cu noi funcționalități, iar serviciile deja existente vor fi modernizate", a transmis MAI.
Instituţia punctează că digitalizarea "înseamnă mai puține drumuri, mai puțin timp pierdut și mai multe servicii la un click distanță".
"Încă un pas spre servicii publice mai simple și mai rapide. Proiectul “MAI Digital” continuă transformarea digitală a Ministerului Afacerilor Interne și dezvoltă noi servicii electronice pentru cetățeni și mediul de afaceri.
În cadrul acestui proiect, platforma HUB MAI va fi extinsă cu noi funcționalități, iar serviciile deja existente vor fi modernizate.
Printre serviciile care vor fi disponibile se numără:
- eliberarea certificatelor de cazier judiciar pentru persoane juridice;
- înregistrarea declarațiilor pentru adunări publice;
- solicitarea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu și a celor de protecție civilă", a comunicat MAI.