ANPC a dat amenzi de 800.000 de euro după controalele din ultimele zile. 22 de operatori economici au fost închişi temporar

ANPC a dat amenzi de 800.000 de euro după controalele din ultimele zile. Sursa foto: ANPC

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a anunţat, vineri, că, în perioada 20–24 iulie 2026, a desfășurat ample acțiuni de control la peste 1.400 de operatori economici, în urma cărora a dat amenzi de 4 miliaone de lei (aproximativ 800.000) de euro, iar activitataea a 22 de operatori economici a fost oprită până la remedierea deficiențelor. Printre neregulile găsite se numără întreținerea necorespunzătoare a piscinelor, evidențiată prin degradări structurale și componente metalice deteriorate.

"Controale ANPC: peste 1.400 de operatori verificați și amenzi de aproximativ 4 milioane de lei. În perioada 20–24 iulie 2026, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat ample acțiuni de control la peste 1.400 de operatori economici.

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În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat că anumite domenii necesită o atenție sporită și o monitorizare constantă, având în vedere caracterul repetitiv al unor abateri identificate în cadrul acțiunilor de supraveghere a pieței.

Ce sancţiuni a dat ANPC

În urma controalelor, au fost aplicate următoarele sancțiuni și măsuri:

- 788 de amenzi contravenționale, în valoare de aproximativ 4 milioane de lei

- 567 de avertismente

- Valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,4 milioane de lei

- Oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 144.000 de lei

- Oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 127.000 de lei

- Oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 22 de operatori economici

Ce nereguli a găsit ANPC

Principalele neconformități constatate au fost: