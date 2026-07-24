Antena 3 CNN Actualitate ANPC a dat amenzi de 800.000 de euro după controalele din ultimele zile. 22 de operatori economici au fost închişi temporar

ANPC a dat amenzi de 800.000 de euro după controalele din ultimele zile. 22 de operatori economici au fost închişi temporar

M.P.
2 minute de citit Publicat la 16:41 24 Iul 2026 Modificat la 16:41 24 Iul 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
anpc2
ANPC a dat amenzi de 800.000 de euro după controalele din ultimele zile. Sursa foto: ANPC

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a anunţat, vineri, că, în perioada 20–24 iulie 2026, a desfășurat ample acțiuni de control la peste 1.400 de operatori economici, în urma cărora a dat amenzi de 4 miliaone de lei (aproximativ 800.000) de euro, iar activitataea a 22 de operatori economici a fost oprită până la remedierea deficiențelor. Printre neregulile găsite se numără întreținerea necorespunzătoare a piscinelor, evidențiată prin degradări structurale și componente metalice deteriorate.

"Controale ANPC: peste 1.400 de operatori verificați și amenzi de aproximativ 4 milioane de lei. În perioada 20–24 iulie 2026, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat ample acțiuni de control la peste 1.400 de operatori economici.

ANPC a dat amenzi de 800.000 de euro după controalele din ultimele zile. 22 de operatori economici au fost închişi temporar 1087811
› Vezi galeria foto ‹

În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat că anumite domenii necesită o atenție sporită și o monitorizare constantă, având în vedere caracterul repetitiv al unor abateri identificate în cadrul acțiunilor de supraveghere a pieței.

Ce sancţiuni a dat ANPC

În urma controalelor, au fost aplicate următoarele sancțiuni și măsuri:

- 788 de amenzi contravenționale, în valoare de aproximativ 4 milioane de lei
- 567 de avertismente
- Valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,4 milioane de lei
- Oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 144.000 de lei
- Oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 127.000 de lei
- Oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 22 de operatori economici

Ce nereguli a găsit ANPC

Principalele neconformități constatate au fost:

  • produse alimentare cu data limită de consum depășită;
  • pește cu modificări organoleptice evidente ale aspectului, texturii și mirosului;
  • depozitarea necorespunzătoare a materiilor prime și a produselor finite, cu potențial risc de contaminare încrucișată;
  • nerespectarea condițiilor și a temperaturilor de depozitare pentru produsele perisabile (sosuri, pește și carne);
  • carne cu depuneri considerabile de gheață, fenomen asociat cu deteriorarea caracteristicilor de calitate;
  • agregate frigorifice cu elemente de etanșare depreciate, componente lipsă și depuneri grosiere de gheață și impurități;
  • utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, prezentând acumulări de rugină, resturi alimentare și depuneri grosiere de arsură;
  • întreținerea necorespunzătoare a piscinelor, evidențiată prin degradări structurale și componente metalice deteriorate;
  • întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de agrement (părți componente lipsă, elemente de siguranță insuficiente);
  • întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar, cu acumulări de impurități, depuneri de grăsime și conductoare electrice neizolate;
  • depozitarea apelor minerale, băuturilor răcoritoare și băuturilor alcoolice în condiții de expunere directă la razele solare și la temperatura mediului ambiant;
  • produse de origine vegetală depreciate calitativ, prezentând depuneri de mucegai, urme de lovire și strivire;
    utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică;
  • produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare, necesare asigurării trasabilității.
×
Etichete: ANPC nereguli produse alimentare

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Actualitate
» Citește mai multe din Actualitate
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close