ANPC a dat amenzi de 800.000 de euro după controalele din ultimele zile. 22 de operatori economici au fost închişi temporar

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a anunţat, vineri, că, în perioada 20–24 iulie 2026, a desfășurat ample acțiuni de control la peste 1.400 de operatori economici, în urma cărora a dat amenzi de 4 miliaone de lei (aproximativ 800.000) de euro, iar activitataea a 22 de operatori economici a fost oprită până la remedierea deficiențelor. Printre neregulile găsite se numără întreținerea necorespunzătoare a piscinelor, evidențiată prin degradări structurale și componente metalice deteriorate.
"Controale ANPC: peste 1.400 de operatori verificați și amenzi de aproximativ 4 milioane de lei. În perioada 20–24 iulie 2026, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat ample acțiuni de control la peste 1.400 de operatori economici.
În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat că anumite domenii necesită o atenție sporită și o monitorizare constantă, având în vedere caracterul repetitiv al unor abateri identificate în cadrul acțiunilor de supraveghere a pieței.
Ce sancţiuni a dat ANPC
În urma controalelor, au fost aplicate următoarele sancțiuni și măsuri:
- 788 de amenzi contravenționale, în valoare de aproximativ 4 milioane de lei
- 567 de avertismente
- Valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,4 milioane de lei
- Oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 144.000 de lei
- Oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 127.000 de lei
- Oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 22 de operatori economici
Ce nereguli a găsit ANPC
Principalele neconformități constatate au fost:
- produse alimentare cu data limită de consum depășită;
- pește cu modificări organoleptice evidente ale aspectului, texturii și mirosului;
- depozitarea necorespunzătoare a materiilor prime și a produselor finite, cu potențial risc de contaminare încrucișată;
- nerespectarea condițiilor și a temperaturilor de depozitare pentru produsele perisabile (sosuri, pește și carne);
- carne cu depuneri considerabile de gheață, fenomen asociat cu deteriorarea caracteristicilor de calitate;
- agregate frigorifice cu elemente de etanșare depreciate, componente lipsă și depuneri grosiere de gheață și impurități;
- utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, prezentând acumulări de rugină, resturi alimentare și depuneri grosiere de arsură;
- întreținerea necorespunzătoare a piscinelor, evidențiată prin degradări structurale și componente metalice deteriorate;
- întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de agrement (părți componente lipsă, elemente de siguranță insuficiente);
- întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar, cu acumulări de impurități, depuneri de grăsime și conductoare electrice neizolate;
- depozitarea apelor minerale, băuturilor răcoritoare și băuturilor alcoolice în condiții de expunere directă la razele solare și la temperatura mediului ambiant;
- produse de origine vegetală depreciate calitativ, prezentând depuneri de mucegai, urme de lovire și strivire;
utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică;
- produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare, necesare asigurării trasabilității.