Cătălin Predoiu, la inaugurarea noului sediu al Poliției din Chitila: "Până la sfârșitul anului vom da în folosință și alte sedii"

Predoiu a participat la inaugurarea noului sediu al Poliției din Chitila. Sursa foto: MAI

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a participat, vineri, la inaugurarea noului sediu al Poliției din Chitila. Sediul a fost construit "cu finanțarea Băncii Mondiale, prin eforturile colegilor din minister și din Poliția Română", a anunţat Predoiu, care a adăugat că "până la sfârșitul anului vom mai da în folosință și alte sedii. Deci suntem pe drumul cel bun".

Predoiu le-a transmis poliţiştilor din Chitila că noul sediu "va servi drept o bună bază de colaborare cu celelalte structuri cu care veți coopera în activitatea dumneavoastră, în cadrul unor operațiuni mai complexe".

Noul sediu al Poliției din Chitila. Sursa foto: MAI

"Inaugurăm acest sediu, construit cu finanțarea Băncii Mondiale, prin eforturile colegilor din minister și din Poliția Română. Fără îndoială, efortul dumneavoastră de a servi cetățenii va fi ușurat de această bază logistică de nivel superior. Sigur, acest lucru creează și responsabilități: de a folosi sediul, de a-l exploata, în sensul bun al cuvântului, pentru a vă spori eficiența, dat fiind că acum condițiile, nu-i așa, sunt mai bune. Totodată, acesta va servi drept o bună bază de colaborare cu celelalte structuri cu care veți coopera în activitatea dumneavoastră, în cadrul unor operațiuni mai complexe.

Aș dori să mulțumesc în mod special Băncii Mondiale, împreună cu care derulăm acest program. Iată, acesta este al patrulea sediu, după cele de la Popești-Leordeni, de la Secția 9 de Poliție din București și de la Pitești.

Cum s-a spus aici, până la sfârșitul anului vom mai da în folosință și alte sedii. Deci suntem pe drumul cel bun. Fiți optimiști, fiți încrezători, fiți puternici, pentru că nu ne vom opri aici.

Mulțumesc, de asemenea, colegilor din Poliția Română și din Ministerul Afacerilor Interne, în mod special domnului Dragnea, care a impulsionat nu numai proiectul privind sediul Poliției din Chitila, ci întregul proiect pe care îl avem, în valoare de 50 de milioane, cum s-a spus aici. Vă urez mult, mult succes în continuare. Sunt încrezător că vă veți ridica la înălțimea acestui sediu și îl veți înnobila prin profesionalismul și dedicarea dumneavoastră față de cetățeni și de comunitate", a declarat Predoiu.