Peste 100 de permise auto din Vaslui au fost găsite aruncate în Republica Moldova. Cum au ajuns acolo și cine e de vină

1 minut de citit Publicat la 17:52 24 Iul 2026 Modificat la 17:52 24 Iul 2026

Peste 100 de permise auto din Vaslui au fost găsite aruncate în Republica Moldova. Foto: Getty images

116 permise de conducere românești și alte 38 de fragmente de permise au fost găsite printre deșeuri, la o groapă de gunoi din Republica Moldova. După descoperire, autoritățile au făcut un control inopinat la Serviciul de Permise din Vaslui pentru a afla cine e de vină.

Verificările au fost făcute de angajați ai Serviciului de Control din cadrul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări. Potrivit Prefecturii Vaslui, controlul nu a identificat nereguli care să le poată fi imputate angajaților SPCRPCIV.

Documentele găsite în Republica Moldova erau permise vechi, care fuseseră deja preschimbate și nu mai erau valabile. Termenul lor de păstrare expirase, iar actele nu mai aveau valoare practică sau documentară.

Verificările au fost făcute prin compararea informațiilor transmise de autoritățile din Republica Moldova cu datele din sistemul național de evidență a permiselor și cu listele documentelor selectate pentru distrugere.

Autoritățile au stabilit că toate cele 116 permise și cele 38 de fragmente erau inactive, deoarece titularilor le fuseseră eliberate între timp alte documente. În unele cazuri, permisele fuseseră înlocuite după expirarea valabilității. În altele, fuseseră emise duplicate după schimbarea numelui titularului sau permise noi după obținerea unei alte categorii.

Ce s-a întâmplat

Documentele fuseseră predate unei firme care avea contract cu Prefectura Vaslui și care trebuia să le distrugă.

Potrivit contractului, operatorul economic avea obligația să toace sau să fragmenteze actele, astfel încât acestea să nu mai poată fi reconstituite. Distrugerea trebuia făcută în condiții de maximă confidențialitate.

Prefectura precizează că procedura de selectare a documentelor din arhiva Serviciului de Permise Vaslui a fost făcută corespunzător și a fost aprobată de Serviciul Județean Vaslui al Arhivelor Naționale.

Firma care a preluat documentele este SC Envirotech Consult SRL.

Conform unui proces-verbal înregistrat la Serviciul de Permise Vaslui, compania a ridicat 110 saci cu maculatură pe 8 aprilie 2025.

Un alt proces-verbal arată că aceeași firmă mai preluase 90 de saci cu maculatură pe 11 martie 2024.

Prefectura Vaslui susține că angajații Serviciului de Permise au respectat procedura și au predat documentele operatorului economic care își asumase obligația de a le distruge.