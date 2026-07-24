6.000 de euro pentru un permis auto în București. Viitorii șoferi nici măcar nu făceau orele de condus. Cine conducea rețeaua

6.000 de euro pentru un permis de conducere. Cum ar fi funcționat rețeaua care frauda examenele. Foto: Getty Images

Opt persoane sunt cercetate de procurorii din București într-un dosar privind fraudarea procedurilor de obținere a permisului de conducere. Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi ajutat mai multe persoane să obțină acte medicale și documente de școlarizare fără să urmeze cursurile obligatorii, iar la proba teoretică le-ar fi transmis răspunsurile prin echipamente audio-video ascunse în haine. Pentru întregul „pachet”, într-unul dintre cazuri ar fi fost ceruți aproximativ 6.000 de euro.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală, pe 23 iulie 2026, față de opt persoane. Acestea sunt cercetate, în funcție de rolul avut, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată și divulgarea unor informații secrete de serviciu sau nepublice.

În aceeași zi, anchetatorii au făcut opt percheziții la adrese din București și din județul Giurgiu. În urma descinderilor au fost ridicate probe, medii de stocare a datelor, echipamente tehnice și aproximativ 400.000 de lei.

Cum funcționa totul

Potrivit procurorilor, gruparea ar fi acționat în perioada decembrie 2025 - iulie 2026 și ar fi ajutat mai multe persoane să obțină permise de conducere pentru diferite categorii, fără să treacă în mod real prin toate etapele obligatorii.

În schimbul unor sume de bani, stabilite în funcție de serviciile cerute, candidaților li s-ar fi asigurat parcurgerea fictivă a întregii proceduri. Mai exact, ar fi fost întocmite documente medicale și acte de școlarizare fără efectuarea evaluărilor și a cursurilor prevăzute de lege.

Gruparea ar fi intervenit și la proba teoretică a examenului. Candidații primeau echipamente de comunicare la distanță, ascunse în articole vestimentare. Prin intermediul acestora, întrebările din sala de examen erau transmise unor persoane aflate în exterior, care rezolvau testele și le comunicau apoi răspunsurile.

Într-unul dintre cazurile documentate de anchetatori, pentru întregul demers ar fi fost cerută suma de aproximativ 6.000 de euro.

Persoanele sprijinite de grupare ar fi obținut pe nedrept documente care atestau absolvirea cursurilor unor școli de șoferi și ar fi promovat examenele pentru permis cu încălcarea legii.

Examenele vizate de anchetă au fost susținute în București și în mai multe județe, în cadrul serviciilor publice care se ocupă de permise de conducere și înmatricularea vehiculelor.

Cine ar fi coordonat gruparea

Potrivit procurorilor, activitatea grupării ar fi fost coordonată de un bărbat în vârstă de 57 de ani. Acesta ar fi intrat în legătură cu persoanele interesate să obțină permisul, ar fi stabilit sumele de bani și ar fi apelat, în funcție de situație, la ceilalți membri ai rețelei.

Bărbatul este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, instigare la fals intelectual, participație improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată și mai multe fapte de participație la divulgarea unor informații secrete de serviciu sau nepublice.

Din grupare ar fi făcut parte și doi soți, în vârstă de 44 și 39 de ani. Bărbatul era administratorul unei școli de șoferi din București, iar femeia era angajată în cadrul aceleiași unități.

Cei doi ar fi întocmit documente în care se atesta în mod fals că anumite persoane urmaseră și absolviseră cursurile de pregătire teoretică și practică. Ei sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, fals intelectual și participație improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Alți doi suspecți, în vârstă de 40 și 48 de ani, ar fi asigurat fraudarea probei teoretice. Aceștia le-ar fi pus candidaților la dispoziție echipamentele de comunicare ascunse în haine, prin care întrebările erau transmise în exterior, iar răspunsurile corecte erau comunicate înapoi în sala de examen.

Cei doi sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și pentru mai multe fapte de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, sub diferite forme de participație penală.

Un alt bărbat, în vârstă de 59 de ani, ar fi intermediat legătura dintre persoanele care voiau să obțină permisul și ceilalți membri ai grupării. El este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat.

Ceilalți doi inculpați, în vârstă de 23 și 41 de ani, sunt candidați care ar fi susținut proba teoretică folosind mijloacele frauduloase descrise de anchetatori. Aceștia sunt cercetați, în calitate de coautori, pentru divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice.

Șase persoane au fost reținute

Șase dintre cei opt inculpați au fost reținuți pentru 24 de ore. Procurorii urmează să ceară Tribunalului București arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.

În cazul celor doi candidați care ar fi fraudat proba teoretică, anchetatorii au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Capitalei.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Direcției de Operațiuni Speciale din Poliția Română, al Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, al Serviciului pentru Acțiuni Speciale, al Serviciului Criminalistic și al jandarmilor din București.

Procurorii precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale și măsurile preventive sunt etape ale anchetei și nu înlătură prezumția de nevinovăție.