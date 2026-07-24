Ursula von der Leyen i-a felicitat pe piloții români care au doborât drona ajunsă la Buzău

Avion de vânătoare F-16. Foto: Laurențiu Turoi/MApN via Facebook

Președinta Uniunii Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat, vineri, piloții români care au doborât drona ajunsă până la Buzău. „Felicit armata română pentru reacția sa rapidă și eficientă”, a scris ea, pe X.

„Spațiul aerian european a fost încă o dată încălcat de o incursiune a unei drone. Felicit armata română pentru reacția sa rapidă și eficientă, care a asigurat securitatea noastră comună. Consolidarea apărării și a capacității de descurajare de-a lungul frontierei noastre de est rămâne o prioritate absolută”, este mesajul șefei UE.

European airspace has once again been violated by a drone incursion.



I commend the Romanian military for their swift and effective response, safeguarding our shared security.



Strengthening defence and deterrence along our Eastern border remains a top priority. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 24, 2026

Președintele Nicușor Dan a anunțat, vineri, că o dronă a pătruns în spațiul aerian al României și a fost doborâtă de un pilot român aflat la bordul unui avion F-16.

„Am avut o dronă în spaţiul aerian, ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11:00, de către un pilot român de pe un F16. Important de subliniat că zona era nelocuită, ăsta e şi motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Acum sunt echipele instituţiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a spus preşedintele Nicușor Dan.

Generalul de brigadă Gheorghe Maxim a explicat, într-o conferință de presă ulterioară, de ce aeronavele care au interceptat drona, după aproape o oră și 20 de minute, nu au neutralizat aparatul fără pilot mai devreme. El a precizat că drona putea fi doborâtă doar după întrunirea condițiilor tehnice de siguranță și a condițiilor legale:

„Operațiunea de astăzi a fost rezultatul cooperării între Forțele Aeriene Române și Forțele Aeriene ale Italiei, dislocate în România pentru serviciul de poliție aeriană extinsă. Ținta aeriană a fost permanent descoperită în afara teritoriului național, urmărită pe întregul traiect de evoluție de către radarele din serviciul de luptă Poliție Aeriană.

De la intrarea în spațiul aerian, a fost însoțită permanent de către aeronavele aflate în servici ciul de luptă, pe prima parte a traiectului de către aeronavele italiene Eurofighter și pe ultima parte a traiectului de către aeronavele românești F-16. Decizia de angajare a fost luată în timpul oportun. Pe traiectul de evoluție a țintei s-a făcut permanent managementul consecințelor și s-a ales momentul optim pentru doborâre”, a explicat el.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, aeronava de tip F-16 care a doborât drona în sudul județului Buzău a decolat de pe aeroportul militar de la Borcea. Piloții au așteptat, au zburat subsonic, au făcut diferite manevre deasupra și dedesubtul dronei, care zbura la o înălțime destul de joasă față de pământ, față de locuințele din acea zonă.