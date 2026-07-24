Rusia a atacat cu rachete o expoziție militară din Kiev. Zece oameni au fost uciși și aproape o sută au fost răniți

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Un atac cu o rachetă rusească a provocat, vineri, moartea a zece oameni şi a rănit aproape o sută în regiunea Kiev, mai mulţi oficiali din sectorul apărării afirmând că acest atac a vizat o expoziţie anunţată pe reţelele sociale care reunea profesionişti din domeniu, relatează AFP, citată de Agepres.

„Rusia a lansat încă o dată o lovitură cu rachete asupra regiunii Kiev. Zece persoane au fost ucise şi altele o sută au fost rănite, în diverse grade”, a anunţat, pe Telegram, procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko.

El a anunţat, de asemenea, deschiderea unei anchete pentru „neglijenţă cauzatoare de moarte pentru eventuale deficienţe în îndeplinirea obligaţiilor” în organizarea acestui eveniment militar.

„Ancheta va permite să se stabilească cine a luat decizia de a organiza acest eveniment, cine a aprobat locul, ora şi formatul (...) şi dacă riscurile au fost corect evaluate”, a adăugat Ruslan Kravcenko.

Igor Fedirko, un reprezentant bine cunoscut al sectorului, a confirmat pe Facebook că „reprezentanţii industriei de apărare ucraineană” au căzut victime ale acestui atac al Rusiei.

Un consilier al lui Volodimir Zelenski pentru apărare, Serhii Beskrestnov, a criticat, la rândul său, pe Telegram, evenimentele militare care nu prevăd adăposturi pentru invitaţi şi anunţă organizarea lor în avans pe reţelele sociale.

Katerina Mihalko, o altă oficială din acest sector, a vorbit pe Instagram numind ce s-a întâmplat „o zi de doliu pentru industria” militară ucraineană.

De la invazia declanșată în 2022, oficiali ucraineni au fost criticaţi de mai multe ori pentru că au organizat, fără a lua măsuri de securitate suficiente, evenimente militare, precum unele în care se decernau medalii, care au fost luate drept ţintă de bombardamentele Rusiei.