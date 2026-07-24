ANCOM: Regulamentul european pentru AI trebuie aplicat în România din 2 august 2026. Ce prevede acesta

ANCOM: Regulamentul european pentru AI trebuie aplicat în România din 2 august. Foto: Getty Images

Regulamentul european privind Inteligenţa Artificială (AI) va trebui pus în aplicare de către statele-membre ale Uniunii Europene (UE), inclusiv România, începând cu data de 2 august 2025, cu anumite excepţii care se referă, de exemplu, la intrarea în vigoare a anumitor obligaţii aferente sistemelor de AI cu grad ridicat de risc, informează Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), notează Agerpres.

Potrivit sursei citate, regulamentul obligă fiecare stat din UE să desemneze una sau mai multe autorităţi competente pentru supravegherea aplicării sale şi să stabilească normele naţionale privind organizarea instituţională şi regimul sancţionator.

În acest context, prin Memorandum al Guvernului României, ANCOM a fost propusă să exercite rolul de autoritate naţională de supraveghere a pieţei şi punct naţional unic de contact, alături de alte autorităţi desemnate drept autorităţi de supraveghere a pieţei, precum: Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) şi Banca Naţională a României (BNR) - pentru sistemele de AI cu grad ridicat de risc în sectorul serviciilor financiare; Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - pentru sistemele de AI cu grad ridicat de risc din domeniul biometriei utilizate în scopul aplicării legii, gestionării frontierelor şi respectării justiţiei şi democraţiei.

În prezent, autorităţile competente desemnate prin Memorandum lucrează, împreună cu alte autorităţi sectoriale, la elaborarea cadrului legislativ naţional necesar punerii în aplicare a Regulamentului, act normativ care va stabili, printre altele: autorităţile de supraveghere a pieţei şi atribuţiile acestora; mecanismele de cooperare între autorităţi; procedura de sancţionare şi regimul sancţiunilor aplicabil pentru încălcarea dispoziţiilor din document.

Excepţii de la noul regulament

Conform calendarului prevăzut de art. 113 din Regulament, cu modificările aduse de Regulamentul Omnibus în domeniul digital privind AI, publicat vineri de către Comisia Europeană, Regulamentul privind AI devine aplicabil începând cu data de 2 august 2026, cu anumite excepţii. Acestea se referă, de exemplu, la intrarea în vigoare a anumitor obligaţii aferente sistemelor de inteligenţă artificială cu grad ridicat de risc ce va avea loc la date ulterioare.

Astfel, începând cu 2 decembrie 2027, în cazul sistemelor cu grad ridicat de risc enumerate în Anexa III la Regulamentul privind inteligenţa artificială;, iar din 2 august 2028, în cazul sistemelor clasificate ca prezentând un grad ridicat de risc în temeiul articolului 6 alineatul (1) şi al anexei I la Regulament.

De asemenea, în ceea ce priveşte interdicţiile referitoare la sistemele de AI cu risc inacceptabil, acestea au intrat în vigoare la data de 2 februarie 2025, însă cu toate acestea, Regulamentul Omnibus în domeniu introduce două noi categorii de practici interzise, aplicabile de la 2 decembrie 2026, respectiv: sistemele de AI care pot genera sau modifica imagini sau materiale video sau audio realiste cu părţile intime ale unei persoane fizice identificabile sau cu o persoană fizică identificabilă care practică activităţi sexuale explicite, fără consimţământul persoanei reprezentate; sistemele AI care pot genera sau modifica materiale care constituie materiale de pornografie infantile sau spectacole de pornografie infantilă.

Noile prevederi stabilesc obligaţii pentru furnizorii şi implementatorii anumitor sisteme de AI, cum ar fi cele care: interacţionează direct cu persoane fizice, generează conţinut sintetic în format audio, imagine, video sau text, generează sau modifică conţinut audio, video sau imagine care constituie deepfake şi generează sau modifică texte publicate cu scopul de a informa publicul cu privire la chestiuni de interes public.

"Excepţia o reprezintă sistemele de IA, inclusiv de sisteme de IA de uz general, care generează conţinut sintetic în format audio, imagine, video sau text, care au fost introduse pe piaţă înainte de 2 august 2026, în cazul cărora obligaţia furnizorilor de a marca conţinutul generat se aplică începând cu 2 decembrie 2026. Furnizorii sunt persoane fizice sau juridice, inclusiv autorităţile publice, care dezvoltă sau comandă dezvoltarea unui sistem de IA şi îl introduc pe piaţă sau pun în funcţiune sub propriul nume sau propria marcă comercială, contra cost sau gratuit.

Implementatorii sunt persoane fizice sau juridice, inclusiv autorităţile publice, care utilizează un sistem de IA aflat sub autoritatea sa, cu excepţia cazului în care sistemul este utilizat pentru o activitate personală, fără caracter profesional", se arată în comunicatul ANCOM.