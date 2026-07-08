ANCOM: Peste 90% dintre telefoanele mobile din România permit localizarea rapidă a oamenilor care sună la 112

1 minut de citit Publicat la 18:10 08 Iul 2026 Modificat la 18:10 08 Iul 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Peste 90% dintre telefoanele mobile active în România sunt echipate cu tehnologii care permit transmiterea rapidă și mai precisă a localizării către serviciul de urgență 112, arată primul studiu realizat de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) privind capabilitățile tehnice ale terminalelor utilizate în rețelele mobile din România, notează Agerpres.

Rezultatele cercetării publicate miercuri evidențiază că,la sfârșitul anului 2025, nouă din zece telefoane active suportau tehnologiile 4G, VoLTE și GNSS, iar aproape 50% erau compatibile cu 5G.

De asemenea, circa 90% dintre terminalele mobile dispuneau de funcționalitatea AML.

GNSS și AML permit determinarea mai precisă a poziției apelantului, în timp ce VoLTE accelerează transmiterea informațiilor de localizare către serviciile de urgență.

La ora actuală, ANCOM stabilește condițiile tehnice și economice pentru realizarea comunicațiilor către Sistemul național unic pentru apeluri de urgență (SNUAU) și condițiile tehnice privind transmiterea informațiilor de identificare și localizare a apelanților.

'Monitorizarea evoluției terminalelor mobile contribuie la asigurarea condițiilor tehnice optime de transmitere a informațiilor de localizare a apelurilor de urgență. Începând cu anul 2024, furnizorii de rețele publice mobile de comunicații electronice transmit către ANCOM, de două ori pe an, date statistice privind terminalele conectate la rețea și capabilitățile acestora, precum sistemul de operare și capabilități de tip VoLTE, 4G, 5G și GNSS', se arată într-un comunicat de presă al arbitrului pieței locale de telecomunicații.

Studiul ANCOM este bazat pe datele raportate de către furnizorii de rețele mobile, conform prevederilor legale impuse de Autoritate, și urmărește evoluția existenței tehnologiilor 4G, 5G, VoLTE, GNSS și AML la nivelul terminalelor, relevante pentru localizarea telefoanelor mobile de pe care se apelează numărul de urgență 112.