Numărul apelurilor la linia pentru victime ale violenţei domestice a crescut cu aproape 40% în primul semestru din 2026

Linia telefonică naţională destinată victimelor violenţei domestice, discriminării pe criteriul de sex şi traficului de persoane a înregistrat 5.437 de apeluri în primele şase luni din 2026, cu aproape 40% mai multe faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, a anunţat miercuri Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES).

„În primele şase luni ale anului 2026, la linia telefonică naţională gratuită 0800 500 333 au fost primite 5.437 de apeluri, cu aproximativ 1.500 mai multe decât aceeaşi perioadă a anului 2025, ceea ce reprezintă o creştere cu aproape 40%”, se menţionează în comunicat.

Gestionat de către Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES), HelpLine-ul, 0800 500 333, este gratuit şi destinat victimelor violenţei domestice, discriminării pe criteriul de sex şi traficului de persoane.

„Din totalul de 5.437 de apeluri primite în primul semestru al anului 2026, 4.328 au fost apeluri preluate, 808 au fost apeluri scurte, iar 301 au fost apeluri pierdute (operatorul call-center era angajat într-o altă convorbire)”, se mai precizează în comunicat.

În ceea ce priveşte calitatea persoanei apelante, în primele şase luni ale anului 2026, cele mai multe apeluri din domeniul violenţei domestice au fost efectuate direct de victime - 1.073 de apeluri, urmate de 334 de apeluri din partea martorilor şi 59 de apeluri din partea altor persoane care au avut la cunoştinţă de situaţii de violenţă domestică, notează instituţia.

Totodată, se subliniază în comunicat, numărul apelurilor provenite de la martori şi de la alte persoane evidenţiază importanţa implicării celor din jur în identificarea şi semnalarea situaţiilor de violenţă domestică, precum şi în sprijinirea victimelor pentru a avea acces la informaţii şi servicii specializate.

„Încurajez fetele şi femeile care trec prin situaţii de violenţă domestică să ceară ajutor”

„Dincolo de cifre, trebuie să vedem realitatea din spatele fiecărui apel. Violenţa domestică înseamnă frică, izolare, pierderea încrederii şi, de multe ori, ani întregi în care o victimă încearcă să găsească puterea de a vorbi despre ceea ce i se întâmplă. Tot mai multe persoane au curajul să ceară sprijin şi să vorbească despre situaţiile de violenţă cu care se confruntă.

Creşterea cu, aproape 40%, a numărului de apeluri înregistrate în primele şase luni ale anului 2026 reflectă încrederea victimelor în autorităţi. Încurajez fetele şi femeile care trec prin situaţii de violenţă domestică să ceară ajutor şi să aibă încredere că nu sunt singure! Un apel telefonic poate fi şansa unei vieţi în siguranţă.

Apreciez implicarea martorilor şi a celor din jur, care pot avea un rol foarte important în semnalarea situaţiilor de abuz şi în sprijinirea victimelor pentru a ajunge la ajutorul de care au nevoie.”, a declarat Luminiţa Popescu, secretar de stat ANES, citată în comunicat.

Potrivit acesteia, violenţa domestică nu este o problemă privată, ci „o importantă problemă de interes public în care avem cu toţii responsabilitatea de a ne implica pentru a construi o lume sigură şi dreaptă”.

Ce fel de ajutor primesc cei care sună la linia națională specială

Linia telefonică naţională 0800 500 333 este un serviciu permanent, gestionat de ANES de la înfiinţare (2015), asigurat 24/24 ore, 7/7 zile. Numărul este apelabil gratuit din orice reţea cu acoperire naţională.

Apelul la linia telefonică pentru ajutor specializat poate fi făcut de către potenţiala victimă a violenţei domestice, a discriminării pe criteriul de sex şi a traficului de persoane, de un părinte sau de un alt membru al familiei, o persoană din cadrul rudelor/afinilor, un vecin sau un cunoscut al familiei, fie de un martor sau de o altă persoană care ştie de existenţa unui caz din această categorie.

Consilierii liniei telefonice de urgenţă ANES asigură asistenţă şi sprijin pentru depăşirea tuturor situaţiilor de urgenţă din domeniu.

Aceştia identifică soluţii adecvate cazurilor expuse sau semnalate, oferind informaţii cu privire la demersurile pe care le poate iniţia victima pentru a ieşi din situaţia de criză, în funcţie de tipologia faptelor de violenţă domestică semnalate, precum şi servicii adecvate nevoilor lor.

Dacă sunteți victimă a violenței domestice, a abuzului sexual sau a traficului de persoane, puteți cere ajutor și consiliere gratuită la linia TelVerde a Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane din România: 0800 800 678 sau la linia TelVerde pentru victimele violenței domestice și discriminării: 0800 500 333, disponibile 24/7. În caz de pericol imediat, apelați 112.

În cazul în care aveți cunoștință despre un caz de abuz asupra unui minor, puteți anunța acest lucru la Telefonul Copilului 116111, linia europeană de asistență pentru Copii.