IICMER cere autorităților să scoată bustul lui Adrian Păunescu din parcul Grădina Icoanei, din București

2 minute de citit Publicat la 18:27 24 Iul 2026 Modificat la 18:41 24 Iul 2026

Foto: Facebook/IICMER

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICMER) a cerut autorităților române să scoată din spațiul public un monument dedicat lui Adrian Păunescu. Bustul este amplasat în Parcul Grădina Icoanei din sectorul 2 din București. Este vorba de un demers mai vechi, din 2012, reluat în 2026.

IICMER a precizat că nu pune în discuție valoarea operei poetului Adrian Păunescu, dar că implicarea sa în „promovarea regimului comunist și a cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu este incompatibilă cu respectul datorat memoriei victimelor dictaturii comuniste”.

„Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) solicită autorităților competente retragerea din spațiul public a monumentului dedicat lui Adrian Păunescu, amplasat în Parcul Grădina Icoanei din Sectorul 2 al Municipiului București, reluând demersul inițiat în anul 2012.

La acel moment, IICCMER s-a pronunțat împotriva inaugurării monumentului, arătând că omagierea în spațiul public a unei persoane care a avut un rol important în promovarea propagandei regimului comunist și a cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu este incompatibilă cu respectul datorat memoriei victimelor dictaturii comuniste.

IICCMER subliniază că acest demers nu pune în discuție valoarea operei literare a lui Adrian Păunescu, ci semnificația pe care menținerea unui monument o conferă unei personalități. Un astfel de gest reprezintă o formă de recunoaștere oficială și trebuie analizat în raport cu întregul parcurs biografic și public al persoanei omagiate”, a transmis institutul.

IICMER mai argumentează că Păunescu, prin activitatea sa la revista și cenaclul Flacăra, a „contribuit la promovarea ideologiei oficiale și a cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu”.

„Menținerea acestui monument în spațiul public evidențiază dificultățile pe care societatea românească le întâmpină încă în asumarea critică a trecutului comunist și subliniază nevoia consolidării cunoașterii istoriei recente. În acest context, astfel de forme de omagiere pot contribui la perpetuarea unor percepții nostalgice asupra regimului comunist, prin estomparea rolului pe care anumite personalități l-au avut în mecanismele de propagandă ale dictaturii.

IICCMER a atras în repetate rânduri atenția asupra fenomenului nostalgiei față de comunism și asupra factorilor care îl alimentează. Rezultatele cercetărilor realizate de Institut, inclusiv cele evidențiate în Barometrul nostalgiei comuniste, arată importanța cunoașterii istoriei recente și a dezvoltării unei memorii publice întemeiate pe cercetare istorică și pe respectul față de victimele regimului comunist.

IICCMER își exprimă disponibilitatea de a pune la dispoziția autorităților expertiza sa istorică și documentară în toate demersurile privind memoria regimului comunist”, a transmis IICMER.

Bustul lui Adrian Păunescu este un monument din bronz amplasat în Parcul Grădina Icoanei din București, dezvelit în mai 2012 și realizat de sculptorii Ion Deac Bistrița și Dragoș Neagoe. Încă de atunci, amplasarea sa a stârnit controverse majore legate de trecutul comunist al poetului.