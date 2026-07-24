Reacția lui Darău, în urma reținerilor de la Romarm: "Cine a profitat în industria de apărare pentru foloase necuvenite să plătească"

Irineu Darău spune că a precizat că nu a fost informat de anchetă și că a aflat din surse publice. Sursa foto: Hepta

Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a reacționat în urma scandalului de corupție care vizează Uzina de Armament București și Uzina de Armament Plopeni, precizând că cei care se dovedesc că au profitat în industria de apărare pentru foloase necuvenite trebuie să plătească, potrivit Agerpres.

Reacția acestuia vine după ce surse judiciare au precizat că trei directori din companii de stat de armament au fost reținuți de procurorii DNA, fiind acuzați că ar fi luat mită.

"Știu din informațiile publice că au fost percheziții, într-adevăr, că niște oameni au fost reținuți. Mesajul meu este clar și simplu: în România sper într-un stat de drept și oricine face lucruri nelegale să plătească. Așadar, în general, sper ca instituțiile statului să fie eficiente, să ia deciziile obiectiv, iar, încă o dată, dacă cineva a profitat în industria de apărare pentru foloase necuvenite, să plătească", a spus Darău.

El a precizat că nu a fost informat de anchetă și că a aflat din surse publice.

"Nu cred că totul este curat în industria de apărare, după cum nu cred că în România nu mai există corupție. Așadar, dacă instituțiile statului identifică corupții, să-i pedepsească! Am aflat din surse publice. Nu pot să fac pronosticuri. În general, industria de apărare este un subiect extrem de sensibil. Sunt convins că pentru unii este și un subiect al tentațiilor. Un stat român puternic trebuie să identifice pe oricine legat de industria de apărare care face lucruri necurate. Nu este în atribuția unui minister, este în atribuția procurorilor în acest caz. Și noi nu putem interfera niciodată contracte din trecut. Nu am cum să cunosc detaliile", a mai spus ministrul.

Conform surselor citate, directorii reținuți sunt Mihai Rafiu - directorul Uzinei de Armament București, Alexandru Tiberiu Pîrvu - director la Uzina de Armament Plopeni și Liliana Sorescu - director comercial Uzina de Armament Plopeni.

În dosar a mai fost reținută și o altă persoană, reprezentant al unor firme private. Aceștia urmează să fie duși în instanță cu propunere de arestare preventivă.