Surse: Trei directori din industria de apărare au fost reținuți de DNA. Sume importante de bani ar fi fost găsite la percheziții

Romarm, în subordinea căreia se află cele două unități, a transmis că sprijină orice acțiune legală. FOTO: Agerpres

Trei directori ai unor companii din industria românească de apărare ar fi fost reținuți de procurorii DNA într-un dosar în care sunt acuzați de luare de mită, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Update 10: 25 Potrivit surselor Antena 3 CNN, Mihai Rafiu, director general al Societății Comerciale „Uzina Mecanică Bucureşti” – S.A., este acuzat de luare de mită în formă continuată pentru 12 presupuse fapte.

Rafiu, în calitate de director general al Societății Comerciale „Uzina Mecanică București” – S.A., ar fi primit de la inculpatul V.M., atât direct, cât și prin intermediul altei persoane, suma totală de 48.000 lei, remisă în 12 tranșe a câte 4.000 lei.

Sumele de bani ar fi fost primite în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privind inițierea unor proceduri de achiziție, derularea raporturilor contractuale dintre uzină și societățile comerciale administrate în fapt de inculpatul V.M., precum și aprobarea plății facturilor emise de acestea.

Tiberiu Pîrvu, director general al Societății Comerciale „Uzina mecanică Plopeni” este acuzat de luare de mită în formă continuată pentru trei fapte.

Ar fi primit direct de la inculpatul V.M. suma totală de 25.900 lei, remisă în trei tranșe, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privind aprobarea comenzilor și efectuarea plăților aferente contractelor încheiate cu societățile comerciale administrate în fapt de inculpatul V.M.

Liliana Sorescu, director comercial al Societății Comerciale „Uzina mecanică Plopeni” – S.A., este acuzată de două fapte de luare de mită. Ea ar fi pretins și primit de la inculpatul V.M., în mai multe tranșe, suma totală de 24.250 lei, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privind lansarea comenzilor către societățile comerciale administrate de acesta și efectuarea formalităților necesare recepției bunurilor livrate.

Ea ar fi invocar ca a primit banii in bacnote false și i-ar mai fi cerut o dată.

V.M., un administrator al unor societăți comerciale care aveau sau urmăreau să obțină contracte cu industria de apărare ar fi fost reținut pentru dare de mită și complicitate la luare de mită. Potrivit anchetatorilor, firmele prin intermediul cărora ar fi fost oferite mitele i-ar fi aparținut în fapt, dar nu și oficial, lui Vasile Brașoveanu, în timp ce administratorul s-ar fi ocupat de plata șpăgilor.

În urma perchezițiilor, anchetatorii ar fi găsit aproximativ 500.000 de euro, cea mai mare parte a banilor fiind descoperită la Tiberiu Pîrvu. Banii ar fi fost găsiți în pungi și plicuri.

Firmele prin care ar fi fost oferite mitele prestau servicii pentru industria de apărare, inclusiv lucrări de mentenanță, furnizări de materiale și alte servicii.

Update 10:10 Tiberiu Alexandru Pîrvu, director la Uzina de Armament Plopeni a fost adus la DNA pentru audieri.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, sume importante de bani au fost găsite la perchezițiile directorului Uzinei de Armament Plopeni.

Știrea inițială

Trei directori ai unor companii din industria românească de apărare ar fi fost reținuți de procurorii DNA într-un dosar în care sunt acuzați de luare de mită, potrivit surselor Antena 3 CNN. Este vorba despre Mihai Rafiu, director la Uzina de Armament București, Tiberiu Alexandru Pîrvu, director la Uzina de Armament Plopeni, și Liliana Sorescu, director comercial la aceeași uzină. Compania Națională Romarm, în subordinea căreia se află cele două unități, a transmis că sprijină orice acțiune legală care urmărește consolidarea și relansarea industriei de apărare.

Compania Națională Romarm susține într-un comunicat de presă că problemele din filialele sale sunt rezultatul unor deficiențe semnalate în mod repetat Ministerului Economiei și afirmă că a propus încă din aprilie o serie de măsuri pentru reformarea structurii de conducere și relansarea industriei de apărare.

Compania acuză totodată degradarea activelor, decalajele tehnologice și „devalizarea secțiilor de producție” și spune că va sprijini orice acțiune legală menită să consolideze sectorul de stat al industriei de apărare.

„Problemele actuale din filiale sunt o consecință a unor deficiențe semnalate de Romarm în mod repetat acționarului său, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Posibile soluții au fost creionate de conducerea Romarm, discutate și agreate cu partenerii instituționali (Guvern și Administrația Prezidențială), aprobate de consiliul de administrație al companiei și avansate pentru aprobarea finală către MEDAT, încă din luna aprilie 2026. Până în prezent, Ministerul Economiei nu a luat nicio decizie și nici nu știm dacă va lua.

Este nevoie de realizarea unei structuri de conducere mai suple, mai eficiente și mai transparente, iar ultimele evenimente confirmă urgența și legitimitatea demersurilor noastre.

Nivelul de degradare al activelor, decalajul tehnologic și devalizarea secțiilor de producție sunt realități pe care ministerul trebuie să le recunoască și pentru care trebuie să ofere toate instrumentele și sprijinul conducerii companiei pentru a le rezolva, astfel încât Romarm să aibă atribuții și responsabilități la nivelul întregului proces de producție și să nu fie ținut ca un simplu „dispecer”.

Preocuparea tuturor instituțiilor statului pentru acest domeniu este binevenită și firească, mai ales în contextul actual, iar conducerea Romarm va sprijini orice acțiune legală care urmărește consolidarea și relansarea industriei de apărare, printr-o reformă profundă a sectorului de stat".