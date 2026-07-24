La fel ca Dunărea, şi Rinul a secat. Transportul de mărfuri pe fluviu este grav afectat

Rinul a scăzut la cote critice din cauza căldurii extreme din Europa. Sursa foto: Hepta

Valul de căldură extremă din Europa a redus nivelul apelor Rinului la cote critice, ducând la creșterea costurilor de transport comercial pe această cale navigabilă strategică. Vremea secetoasă a limitat volumele de marfă ce pot fi transportate spre și dinspre Rotterdam, scumpit tarifele pentru anumite barje care transportă motorină la niveluri record. Traficul comercial se confruntă cu perturbări și pe Dunăre, fluviu care traversează Europa Centrală și de Sud-Est, notează Bloomberg. Şi nivelul apei din Dunăre a scăzut la cel mai mic nivel din ultimii 30 de ani.

Nivelul fluviului Rin din Germania a scăzut din nou, apele puțin adânci îngreunând transportul de mărfuri și majorând costurile de transport, au declarat joi comercianții de materii prime, preluaţi de Reuters.

Nivelul scăzut al apei, cauzat de valul de căldură din această vară și de precipitațiile insuficiente, înseamnă că navele de transport pot naviga pe fluviu doar parțial încărcate, ceea ce majorează costurile pentru proprietarii mărfurilor. Încărcăturile trebuie distribuite pe mai multe nave, fapt care sporește cheltuielile și creează o povară financiară nedorită pentru industria germană, aflată în prezent în plin proces de redresare.

Extreme heat in Europe has left the Rhine River at critically low levels, driving up the cost of commercial deliveries along the key waterway https://t.co/iDuPeVLfzL — Bloomberg (@business) July 24, 2026

Adâncimea navigabilă a scăzut cu 14 cm

Agenția pentru navigație fluvială WSV a anunțat că adâncimea navigabilă în punctul critic de la Kaub, lângă Karlsruhe, a scăzut joi cu 14 cm, ajungând la 63 cm – o valoare totuși superioară celei de puțin peste 40 cm înregistrate la începutul săptămânii trecute. Adâncimea reală a fluviului este mai mare decât adâncimea navigabilă.

Comercianții de mărfuri au precizat că această situație obligă navele să navigheze adesea încărcate la doar 20% din capacitate, deși transporturile continuă.

"Sunt anunţate ploi pentru sfârșitul săptămânii și începutul săptămânii viitoare, ceea ce ar putea ajuta, dar rămâne de văzut care va fi cantitatea reală de precipitații”, a declarat un comerciant.

Costul transportului cu barje-cisternă de la Rotterdam la Karlsruhe a crescut la aproximativ 115-120 de euro (131-137 de dolari) pe tonă, față de circa 60-70 de euro la începutul săptămânii trecute și 45 de euro la sfârșitul lunii iunie, au menționat comercianții.

Rinul reprezintă o rută importantă de transport pentru mărfuri precum cerealele, mineralele, minereurile, cărbunele și produsele petroliere, inclusiv benzina.