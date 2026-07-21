Imagini cu Dunărea cum nu s-au mai văzut din 1996. Nivelul apei a scăzut la cel mai mic nivel din ultimii 30 de ani

1 minut de citit Publicat la 09:16 21 Iul 2026 Modificat la 09:16 21 Iul 2026

Debitul Dunării la intrarea în România a scăzut, în weekend, la cel mai redus nivel înregistrat din 1996 până în prezent. FOTO: Profimedia Images

Debitul Dunării la intrarea în România a scăzut, în weekend, la cel mai redus nivel înregistrat din 1996 până în prezent. Situația a obligat autoritățile să limiteze folosirea apei pentru irigații și a afectat parțial transportul naval și activitățile turistice de-a lungul fluviului, scrie Reuters.

Cursurile de apă din întreaga Europă au fost afectate în acest an de valurile prelungite de căldură și de secetă.

Luni, temperatura maximă medie din Europa de Vest era estimată la 26,2 grade Celsius, cu 2,7 grade peste valoarea normală pentru 20 iulie, potrivit Reuters Climate Monitor.

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Administrația Națională „Apele Române” a anunțat că, duminică, debitul Dunării la intrarea în țară a coborât la 1.700 de metri cubi pe secundă. Prin comparație, media lunii iulie este de aproximativ 4.700 de metri cubi pe secundă.

Imaginile filmate în apropierea graniței cu Bulgaria arată porțiuni întinse de nisip ieșite la suprafață pe malurile fluviului. Mai multe curse de feribot au fost suspendate, iar barjele care transportă cereale au rămas blocate.

Portul turistic de la Corabia a fost închis, iar bacul de la Bechet nu mai circulă de peste o săptămână.

România se numără printre cei mai mari producători și exportatori de cereale din Uniunea Europeană, astfel că problemele de navigație pe Dunăre pot afecta transportul mărfurilor.

Autoritățile au limitat accesul fermierilor la apa folosită pentru irigarea culturilor din sud-estul României. De asemenea, nivelurile din lacurile de acumulare sunt atent controlate pentru a asigura apa necesară răcirii celor două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă, administrată de Nuclearelectrica.

Administrația apelor estimează că debitul Dunării va începe să crească treptat de luni, datorită ploilor abundente înregistrate în mai multe județe.