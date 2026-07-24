Partidul PiS din Polonia s-a rupt. Jaroslaw Kacynski l-a dat afară din partid pe fostul premier Morawiecki, prietenul lui George Simion

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Partidul polonez „Lege și Justiție” (PiS), care a condus Polonia între 2015 și 2023, s-a rupt, vineri, o ruptură politică favorabilă mai ales prim-ministrului Donald Tusk, relatează Politico.

După victoria lui Karol Nawrocki în alegerile prezidențiale din 2025, reacționarii PiS au crezut că se află pe o traiectorie ascendentă prin care ar putea reveni la putere în alegerile din 2027, însă performanțele anemice în sondaje și luptele intestine pentru putere între liderul de facto Jaroslaw Kaczynski și fostul premier Morawiecki au dus la fragmentare.

Ruptura de la vârful formațiunii a escaladat puternic în ultimele zile, iar vineri, Kaczynski l-a exclus pe Morawiecki și pe alți câțiva zeci de parlamentari ai formațiunii.

Kaczynski îi ceruse, anterior, lui Morawiecki să renunțe la facționalismul din interiorul partidului și să-și dizolve „gruparea” parlamentară proprie. Kacyzinski s-a temut că Morawiecki se pregătește să-și facă propriul partid.

Joi, el i-a cerut lui Morawiecki și celorlalți „rebeli” să semneze „declarații de loialitate” până la miezul nopții. Aceștia au refuzat.

„Toți știau ce sunt obligați să semneze și toți știau, în același timp, care erau consecințele refuzului. Așa că decizia a fost luată”, a declarat Kaczynski într-o conferință de presă la sediul PiS din Varșovia.

E de așteptat acum că Morawiecki și aliații săi își vor construi propriul grup parlamentar. Plecarea acestora din partid înseamnă că numărul parlamentarilor PiS scade la în jur de 140, ceea ce aduce partidul pe locul doi ca pondere, după Coaliția Civică a premierului Donald Tusk.

În opoziție, PiS a scăzut în sondaje

Deși PiS depășise Coaliția Civică în sondaje anul trecut, sprijinul pentru reacționari a scăzut acum la 26 la sută, conform sondajului agregat al Politico. Coaliția Civică are în spate o intenție de vot de 32 de procente.

Această ruptură este probabil să exacerbeze slăbiciunea în sondaje, în condițiile în care votanții partidului se vor îndrepta acum spre cel puțin patru formațiuni – ce a mai rămas din PiS, gruparea lui Morawiecki și două mici formațiuni de extremă dreapta.

Gruparea lui Morawiecki este considerată cea mai moderată dintre cele patru.

Totuși, în ciuda acestei fragmentări a dreptei reacționare, Coaliția Civică a lui Tusk ar putea încă să aibă dificultăți în a forma o nouă coaliție după alegeri.

Cearta din partid

Confruntarea din interiorul partidului a început pe 15 iulie, când conducerea formațiunii le-a ordonat parlamentarilor să părăsească asociațiile de activitate politică pe care și le formaseră și să semneze declarații de loialitate față de PiS până pe 23 iulie.

Morawiecki și susținătorii acestuia au încercat să asigure de-a lungul perioadei dintre 15 și 23 iulie că nu intenționează să rupă partidul și că viitorul lor rămâne cu PiS.

Ei au spus și că vor doar să „crească atractivitatea electorală” a partidului dincolo de segmentul electoral radical pe care acesta îl reprezenta până acum.

Kaczynski l-a ales încă din martie pe Przemyslaw Czarnek, fost ministru al educației, să fie propunerea de premier a partidului, o încercare evidentă de a-l marginaliza pe Morawiecki în partid.

Strategia lui Morawiecki era de a reorienta partidul spre centriști și spre segmentul electoral pro-business.

La mijlocul lui aprilie, el anunța crearea asociației politice Rozwoj (dezvoltare) Plus – prezentată drept o platformă pentru politici economice, tehnologice și demografice, nu ca pe un viitor nou partid.

Kaczynski și Morawiecki au anunțat pe 21 aprilie un compromis potrivit căruia Rozwoj Plus urma să funcționeze prin intermediul unui nou consiliu de experți al PiS. Cu toate acestea, Morawiecki a mers mai departe și a înregistrat oficial asociația în luna mai.

Morawiecki conduce, de asemenea, Partidul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni. Un eveniment de amploare al Rozwoj Plus — cu paneluri de discuții și discursuri programatice pe parcursul întregii zile — este planificat pentru 31 iulie, la Varșovia.

Pawel Jablonski, un aliat al lui Morawiecki și fost ministru adjunct de externe, care s-a întâlnit săptămâna aceasta cu Kaczynski într-o încercare eșuată de a negocia un compromis, a declarat pentru Politico că regretă ruptura, dar a spus că adversarul comun al celor două grupări rămâne Tusk.

„Regret că s-a ajuns aici, că am fost dați afară. Nu este vorba că cineva a demisionat din ceva. Pur și simplu am fost dați afară din partid pentru că am încercat să-i lărgim baza”, a spus el.

„Prăbușire, ruptură — poate sunt cuvinte prea mari. Este o divizare pe care conducerea partidului a ales-o”, a adăugat Jablonski. „Din punctul meu de vedere, adversarul politic rămâne Donald Tusk și guvernul său.”