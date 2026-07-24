Guvernul Ungariei a deschis o anchetă pentru a afla ce s-a întâmplat cu zebrele care se plimbau pe lângă vila tatălui lui Orban

Referirile la aceste animale exotice au devenit un laitmotiv al manifestanţilor deghizaţi în zebre împotriva fostului guvern al lui Orban. Foto: Getty Images

Ministrul ungar al Mediului a anunţat vineri că a deschis o „anchetă aprofundată” pentru a afla ce s-a întâmplat cu o turmă de zebre, surprinse în timp ce se plimbau pe câmpurile de lângă vila care aparține oficial tatălui lui Viktor Orban. Zebrele ar fi în proprietatea lui Lorinc Meszaros, unul dintre oamenii cei mai bogaţi din Ungaria şi un apropiat al fostului premier. Una dintre ele a fost găsită moartă iarna trecută, după ce a scăpat din grajdul în care era ținută, relatează Agerpres.

Turma de 17 zebre a devenit un simbol al acuzaţiilor de corupţie împotriva regimului fostului lider naţionalist Viktor Orban, relatează AFP.

Referirile la aceste animale exotice au devenit un laitmotiv al manifestanţilor deghizaţi în zebre împotriva fostului guvern al lui Orban, după ce zebrele au fost filmate la sfârşitul lui 2024 în timp ce rătăceau pe câmpurile din vecinătatea unei vile somptuoase, care îi aparţine oficial tatălui octogenar al fostului prim-ministru.

Terenul şi turma de zebre sunt proprietatea lui Lorinc Meszaros, unul dintre oamenii cei mai bogaţi din Ungaria şi un apropiat al lui Viktor Orban.



Modul în care au fost ţinute aceste zebre este „iresponsabil”, a declarat pe Facebook ministrul Mediului Gajdos Laszlo, fost paznic de grădină zoologică.



Minstrul susține că cele 17 zebre sunt în captivitate de doi ani pe terenul lui Lorinc Meszaros, aflat în apropiere de Bicske, la 35 km vest de Budapesta, dintre care unele fără permis.



„Pentru marea majoritate dintre ele nu există nicio dovadă de origine. Majoritatea documentelor au fost întocmite ulterior”, a precizat ministrul.



Trei dintre aceste animale au scăpat în ianuarie „din cauza unei împrejmuiri inadecvate” şi unul dintre a fost găsit „mort de frig”, a adăugat Gajdos. „Nu vom lăsa să se întâmple asta!”, a promis el.



Anul trecut, asociaţia de vânătoare Val-volgye a lui Lorinc Meszaros, care gestionează aceste terenuri, a afirmat că găzduieşte aceste zebre cu respectarea deplină a legilor în vigoare şi că deţine permisele necesare. De asemenea, aceasta a dat asigurări că toate animalele exotice prezente pe proprietatea sa au fost salvate de rele tratamente.