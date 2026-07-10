„Operațiunea Purgatoriul” continuă în Ungaria. Peter Magyar vrea să înființeze o instituție anticorupție

Conservatorul proeuropean Peter Magyar a obținut o victorie categorică la alegerile legislative din Ungaria din 12 aprilie în faţa naţionalistului Viktor Orban. Foto: Getty Images

Guvernul Ungariei a depus vineri în Parlament un proiect de lege care vizează înfiinţarea unui organism anticorupţie. Peter Magyar a promis încă din campania electorală că va crea o instituție independentă care să investigheze presupusele acte de corupţie din timpul mandatuluil lui Viktor Orban. Noua instituție ar urma să reprezinte doar un pilon din campania anticorupție a guvernului Magyar intitulată „Operaţiunea Purgatoriul”, relatează Agerpres.

Peter Magyar, a cărui victorie electorală zdrobitoare din aprilie a pus capăt celor 16 ani de guvernare a lui Orban, a prezentat Oficiul naţional pentru protecţia şi recuperarea activelor (NVVH) drept doar o parte din campania sa anticorupţie, potrivit Reuters. Orban a negat acuzaţiile de corupţie.

„Lucrurile bune vin câte trei. Fondurile UE şi parchetul - bifate. Iar acum tocmai am depus proiectul de lege privind Oficiul naţional pentru protecţia şi recuperarea activelor”, a scris Magyar într-o postare pe Facebook.

Mandatul acestui oficiu vizează „dezvăluirea abuzurilor din trecut şi prevenirea încălcărilor viitoare”, potrivit textului proiectului de lege publicat pe site-ul parlamentului. Viktor Orban a negat toate acuzațiile de corupție care i-au fost imputate public.

Peter Magyar a declarat că fenomenul corupţiei, inclusiv presupusa deturnare a fondurilor publice, i-a costat pe contribuabilii unguri între 8% şi 10% din PIB în ultimii ani.



Noua entitate va avea sarcina de a identifica, urmări şi recupera activele scoase ilegal din proprietatea publică, precum şi de a investiga modul de gestionare a activelor publice.



Conform autorilor proiectului, circa 30.000 de miliarde de forinţi (84 de milioane de euro) „au trecut de la stat în buzunare private” prin intermediul unor tranzacţii ilegale în ultimii 20 de ani.

„În loc să servească proiectelor de dezvoltare a infrastructurii, educaţiei sau sănătăţii, acele fonduri au devenit bunuri private: proprietăţi, iahturi şi maşini sport, atât în Ungaria, cât şi în străinătate. Fondurile publice nu au îmbogăţit ţara, ci pe cei care au jefuit-o”, au spus autorii inițiativei.



Instituţia va fi condusă de un preşedinte şi patru adjuncţi, dintre care trei trebuie să fie procurori. Numirile vor fi supuse aprobării parlamentare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a viitoarei legi.



Tot vineri, preşedinta Comisiei Europene a anunţat că Ungaria se va alătura Parchetului European (EPPO). De asemenea vineri, Consiliul Uniunii Europene a aprobat planul naţional de redresare al Ungariei, marcând un nou pas în procesul de a oferi Budapestei acces la fonduri UE în valoare de aproximativ 10 miliarde de euro, care fuseseră blocate pe considerentul preocupărilor privind corupţia.



