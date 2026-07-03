Guvernul lui Peter Magyar a revocat azilul politic pentru doi politicieni polonezi căutați de Varșovia

În luna mai, Magyar a declarat că Ziobro părăsise deja Ungaria şi a fugit în SUA. Foto: Profimedia Images

Noul guvern al Ungariei a revocat azilul politic acordat de fostul executiv condus de Viktor Orban în cazul a doi politicieni polonezi, relatează Agerpres. Fostul ministru al Justiției și adjunctul său sunt căutați de autorităţile de la Varşovia pentru presupuse infracţiuni de corupţie.

Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a confirmat decizia Budapestei de a retrage protecţia acordată celor doi foşti oficiali de rang înalt, potrivit portalului de știri online Nepszava.

Fostul ministru al justiţiei Zbigniew Ziobro şi fostul viceministru al justiţiei Marcin Romanowski, sunt căutați de autorităţile poloneze pentru presupuse infracţiuni, între care corupţie, delapidare de fonduri publice şi participare la o organizaţie criminală. Pe numele lor se află și mandate europene de arestare.

Cei doi au făcut parte din partidul polonez de opoziție Lege şi Justiţie (PiS), apropiat de fostul premier ungar Viktor Orban. Romanowski a primit azil în Ungaria la sfârşitul anului 2024, iar Ziobro în octombrie 2025.



Actualul guvern polonez a declarat că decizia de a acorda azil acestor doi politicieni a fost un act „ostil” şi „inacceptabil”, subliniind că Budapesta a ignorat mandatul de arestare european.



Noul prim-ministru ungar, conservatorul Peter Magyar, care menţine relaţii bune cu omologul său polonez, Donald Tusk, a anunţat după câştigarea alegerilor din aprilie că le va revoca azilul celor doi politicieni.



Apoi, în luna mai, Magyar a declarat că Ziobro părăsise deja Ungaria şi a fugit în SUA, unde locuieşte în prezent, în timp ce Varşovia suspectează că Orban i-ar fi putut furniza un aşa-numit „paşaport de Geneva” (cunoscut oficial ca Document de călătorie pentru refugiaţi - n.r.), un document pentru refugiaţi care permite libera circulaţie.



Nu se ştie unde se află Romanowski, dar, conform unor ştiri din presa ungară şi poloneză, este posibil ca acesta să fi fugit în Serbia sau Croaţia după schimbarea guvernului din Ungaria, conform portalului de ştiri 24.hu.



Acelaşi portal citează instituţii media poloneze care au susţinut că preşedintele american Donald Trump ar fi putut fi cel care a ordonat acceptarea cererii de viză a lui Ziobro.