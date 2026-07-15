Explicațiile MAI despre eliberarea cărților de identitate electronice pentru românii din Diaspora: „Responsabilitatea revine MAE”

1 minut de citit Publicat la 12:42 15 Iul 2026 Modificat la 12:42 15 Iul 2026

Carte de identitate electronică. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Ministerul de Interne transmite, într-un comunicat de presă, că eliberarea cărților de identitate ale cetățenilor români aflați în străinătate presupune operaționalizarea serviciului la nivelul rețelei consulare, responsabilitate care revine Ministerului Afacerilor Externe, în condițiile prevăzute de lege. Precizările vin după ce românii din diaspora au acuzat că sunt obligați să facă deplasări costisitoare în România pentru a obține cărțile electronice de identitate.

„Emiterea cărții electronice de identitate prin ambasade și oficiile consulare presupune operaționalizarea acestui serviciu la nivelul rețelei consulare, responsabilitate care revine Ministerului Afacerilor Externe, în condițiile prevăzute de lege.

Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, și-a îndeplinit atribuțiile care îi revin în acest proces și rămâne disponibil să acorde, în continuare, întregul suport tehnic și de specialitate necesar pentru operaționalizarea serviciului în rețeaua consulară.

În acest sens, la inițiativa MAI, cadrul legislativ a fost modificat încă din anul 2025, astfel încât cetățenii români aflați în străinătate să poată solicita cartea electronică de identitate.

Cartea electronică de identitate este operațională în România din 20 martie 2025, iar extinderea emiterii la nivel național a fost finalizată la 15 iulie 2025.

În paralel, specialiștii MAI au acordat permanent suport tehnic și de specialitate Ministerului Afacerilor Externe pentru integrarea, în infrastructura proprie, a instrumentelor necesare preluării cererilor în ambasade și oficiile consulare.

La data de 3 aprilie 2026 au fost finalizate, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, ultimele teste funcționale privind preluarea cererilor transmise prin Ministerul Afacerilor Externe, emiterea cărților electronice de identitate tip specimen și transmiterea acestora pe fluxul operațional către MAE.

Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor își menține întreaga disponibilitate de a acorda suportul tehnic și de specialitate necesar, în limitele competențelor sale legale, astfel încât acest serviciu să devină operațional cât mai curând și pentru cetățenii români din afara țării, în condiții de siguranță, legalitate și funcționare unitară”, se arată în comunicatul MAI.

Sute de mii de cetățeni români din Spania și milioane din întreaga disporă sunt obligați să facă deplasări costisitoare în România pentru a obține cărțile electronice de identitate. Legea prevede că le pot obține prin ambasade și consulate.