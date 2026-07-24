Șefului Armatei Române avertizează: "Vor mai fi incidente”. De ce încheierea treieratului în Ucraina creează riscuri pentru porturi

Gheorghiță Vlad: "Suntem exact în perioada în care se încheie treieratul în Ucraina". Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat vineri, despre nava sub pavilion Liberia lovită de o dronă sau avariată în urma exploziei unei mine marine, la aproximativ 22 de mile sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe, că este posibil ca astfel de incidente să mai aibă loc.

El a precizat că, în contextul intensificării exporturilor de cereale din Ucraina, crește și numărul navelor ucrainene din zona porturilor românești, ceea ce generează noi vulnerabilități.

"Personal, cred că se vor mai întâmpla incidente. Suntem exact în perioada în care se încheie treieratul în Ucraina. Țara vecină este una dintre cele mai mari exportatoare de grâne.

Este stabilit un coridor verde în proximitatea apelor noastre teritoriale și aici mă refer la apele teritoriale ale Ucrainei, Bulgariei și Turciei, astfel încât acest tranzit să se desfășoare corespunzător.

O să avem aflux de nave în zona porturilor noastre, la Dunăre și la Marea Neagră, care vor fi destul de aglomerate. De aici se naște o serie de vulnerabilități, printre care și acestea ce vizează nave care aprovizionează sau deservesc exportul Ucrainei", a precizat generalul Gheorghiță Vlad.

Nava transporta cărbuni spre Ucraina

Precizările sale vin în contextul în care o navă care transporta cărbuni, sub pavilion Liberia, din Norfolk (Statele Unite ale Americii) către Ucraina, aflată la aproximativ 22 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe, a raportat în noaptea de joi spre vineri o avarie provocată cel mai probabil de impactul cu o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine, potrivit Agerpres.

„Nava Christina B, sub pavilion Liberia, are la bord 17 membri ai echipajului, de naţionalitate ucraineană, turcă, srilankeză şi filipineză şi transportă 75.404 tone de cărbune.

În prezent, nava este ancorată în afara apelor teritoriale româneşti. Nu au fost raportate persoane rănite, iar MRCC Constanţa monitorizează în continuare evoluţia situaţiei şi menţine legătura permanentă cu nava”, au transmis, vineri, reprezentanţii Autorităţii Navale Române.

Evaluările preliminare indică faptul că avaria produsă la nivelul magaziei nr. 6 este posibil să fi fost provocată de impactul cu o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine, arată sursa citată.