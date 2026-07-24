Nou incident în Marea Neagră. O navă care transporta cărbuni din SUA în Ucraina a fost avariată lângă Sfântu Gheorghe

Nu există persoane rănite şi că echipajul nu mai solicită evacuarea / sursă foto: Facebook - DSU

O navă care transporta cărbuni, sub pavilion Liberia, din Norfolk (Statele Unite ale Americii) către Ucraina, aflată la aproximativ 22 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe, a raportat în noaptea de joi spre vineri o avarie provocată cel mai probabil de impactul cu o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine, potrivit Agerpres.

Din informaţiile comunicate de comandantul navei rezultă că nu există persoane rănite şi că echipajul nu mai solicită evacuarea.

„În noaptea de 23 spre 24 iulie, autorităţile române au fost informate, prin intermediul Centrului Maritim de Coordonare şi Salvare (MRCC) din cadrul Autorităţii Navale Române, cu privire la un incident produs la bordul navei comerciale Christiana B, care transporta cărbuni, sub pavilion Liberia, din Norfolk (Statele Unite ale Americii) către Ucraina, aflată în Zona Economică Exclusivă a României, la aproximativ 22 de mile marine ( (40,7 km) sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe'', a informat Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

Apelul de urgenţă a fost transmis prin canalul maritim internaţional, echipajul semnalând producerea unei avarii la navă şi solicitând sprijin, existând la acel moment informaţii potrivit cărora exista riscul evacuării echipajului.

Ca urmare a primirii solicitării, au fost activate mecanismele de răspuns specifice.

Centrul Maritim de Coordonare şi Salvare a coordonat intervenţia, iar către zona incidentului au fost direcţionate navele SAR APOLLO şi SAR ARTEMIS ale Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM).

Totodată, un elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne a executat o misiune de cercetare aeriană pentru evaluarea situaţiei din teren.

Din informaţiile comunicate de comandantul navei rezultă că nu există persoane rănite şi că echipajul nu mai solicită evacuarea. De asemenea, nava este în măsură să îşi continue deplasarea către ţărm, în vederea efectuării verificărilor tehnice şi a remedierii avariei.

Evaluările preliminare indică faptul că avaria produsă la nivelul magaziei nr. 6 este posibil să fi fost provocată de impactul cu o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine, arată sursa citată.

Autorităţile române monitorizează evoluţia situaţiei şi menţin cooperarea operaţională între toate structurile cu atribuţii în domeniu, în vederea acordării sprijinului necesar şi a adoptării măsurilor corespunzătoare.