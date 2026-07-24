MAE a emis atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania: E stare de urgență. Lista incendiilor cu risc mare de propagare

3 minute de citit Publicat la 15:22 24 Iul 2026 Modificat la 15:22 24 Iul 2026

Incendiu de vegetație în San Martín de Valdeiglesias, Madrid, Spania, 23 iulie 2026. Sursa foto: Hepta

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis vineri o atenționare de călătorie și informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Spaniei că autorităţile locale au declarat stare de urgenţă de interes naţional ca urmare a evoluţiei incendiilor forestiere izbucnite în localităţile Villa del Prado şi San Martin de Valdeiglesias (Comunitatea Madrid), precum şi în Burgohondo (provincia Avila).

Incendiile considerate cu potenţial ridicat de propagare şi care sunt monitorizate cu atenţie sunt următoarele:

* incendiul din Villa del Prado, extins către Aldea del Fresno;

* incendiul din San Martin de Valdeiglesias, extins către Pelayos de la Presa;

* incendiul din Almorox (provincia Toledo), aflat în prezent în faza de stabilizare;

* incendiul din Burgohondo (provincia Avila), care, în funcţie de condiţiile meteorologice, ar putea afecta şi teritoriul Comunităţii Madrid.

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În acest context, MAE recomandă cetăţenilor români să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfăşurare sau un risc iminent de producere a acestora, să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale şi să consulte în permanenţă informaţiile publice comunicate de către autorităţile spaniole:

MAE reaminteşte cetăţenilor români că pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Madrid: (+34) 685 440 149; (+34) 685 440 159; (+34) 685 440 166; (+34) 685 440 153, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

Unde pot să sune românii din Spania care se simt în pericol

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie următoarele telefoane de urgenţă ale oficiilor consulare ale României în Regatul Spaniei, în funcţie de circumscripţia consulară de reşedinţă, astfel:

* Consulatul General al României la Madrid: +(34) 669 362 202

* Consulatul General al României la Barcelona: +(34) 661 547 853

* Consulatul General al României la Sevilla: +(34) 648 212 169

* Consulatul General al României la Bilbao: +(34) 608 956 278

* Consulatul General al României la Valencia: +(34) 677 842 467

* Consulatul României la Ciudad Real: +(34) 609 513 790

* Consulatul României la Zaragoza: +(34) 663 814 474

* Consulatul României la Almeria: +(34) 682 733 408

MAE recomandă consultarea paginilor web cgmadrid.mae.ro, barcelona.mae.ro, sevilla.mae.ro, bilbao.mae.ro, valencia.mae.ro, ciudadreal.mae.ro, zaragoza.mae.ro, almeria.mae.ro, www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

UE a trimis patru avioane pentru stingerea incendiilor în Spania

Uniunea Europeană a trimis patru avioane cu apă pentru a lupta împotriva incendiilor în Spania, a anunţat Bruxellesul vineri, un dispozitiv care se adaugă celor trei avioane anunţate deja joi pentru Franţa, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Ne pregătim de o situaţie dificilă”, a declarat Anna-Kaisa Itkonen, o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene

Uniunea Europeană a primit joi o solicitare din partea Spaniei în baza mecanismului de protecţie civilă al Uniunii Europene.

În acest cadru Comisia Europeană a mobilizat patru avioane în Spania - două venite din Grecia şi două din Italia - precum şi serviciul satelitar Copernicus.

Pentru Franţa, Bruxellesul a trimis joi trei avioane şi două elicoptere drept răspuns la o solicitare a Parisului.

Pentru a face faţă acestor situaţii de criză, Uniunea Europeană dispune de o flotă de 22 de avioane şi cinci elicoptere, disponibile în caz de solicitări ale statelor membre.