Prima demisie din noul guvern de la Chișinău la trei zile după învestire: Ministrul Agriculturii este acuzat de legături cu Plahotniuc

Demisia vine în contextul informațiilor apărute în spațiul public privind presupusa apartenență a lui Musteață la fostul Partid Democrat din Moldova. FOTO: Radu Musteață/Facebook

Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova, Radu Musteață, și-a prezentat vineri demisia, la trei zile după învestirea noului guvern condus de premierul Vasile Tofan. Potrivit șefului Executivului de la Chișinău, decizia a fost luată de ministru pentru a proteja încrederea publică în Guvern și în actul de guvernare, potrivit deschide.md.

Demisia vine în contextul informațiilor apărute în spațiul public privind presupusa apartenență a lui Musteață la fostul Partid Democrat din Moldova, formațiune condusă în trecut de oligarhul Vlad Plahotniuc.

Ministrul a negat aceste informații, însă Partidul Social Democrat European (PSDE), succesorul de drept al PDM, a confirmat pentru TVR Moldova că acesta a fost membru al organizației teritoriale Ciocana și a deținut funcția de președinte al unei organizații primare de partid.

"Radu Musteață, ministrul Agriculturii, și-a prezentat azi cererea de demisie, pe care am acceptat-o. A fost o decizie personală, un gest de responsabilitate, luat pentru a proteja încrederea publică în Guvern și în actul de guvernare", a scris premierul Vasile Tofan.

Radu Musteață a declarat că a ales să demisioneze pentru a nu afecta activitatea Guvernului și implementarea reformelor asumate.

"Guvernul are de asigurat în perioada imediat următoare un șir de reforme importante și complicate necesare pentru asigurarea bunăstării cetățenilor din Republica Moldova, iar pentru a păstra încrederea am considerat că este un gest de responsabilitate să îmi depun mandatul. Profesionalismul și corectitudinea de care dau dovadă nu trebuie să fie știrbite și erodate de informații false și manipulatorii. Mulțumesc tuturor pentru susținere, apreciere și încurajare", a transmis fostul ministru.