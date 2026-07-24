O elevă de 11 ani stabilește un nou record mondial în șah, după 38 de ani de la victoria lui Judit Polgár. Cine este Bodhana Sivanandan

1 minut de citit Publicat la 13:54 24 Iul 2026 Modificat la 13:54 24 Iul 2026

Bodhana Sivanandan l-a învins pe marele maestru francez de șah

Tânăra speranță a șahului englez, Bodhana Sivanandan, o elevă din Harrow în vârstă de 11 ani, a obținut cel mai important rezultat individual al carierei sale și a doborât un record rămas neatins vreme de 38 de ani, anunță The Guardian.

Sivanandan l-a învins sâmbătă pe marele maestru francez Marc'Andria Maurizzi (rating 2628) în prima rundă a Trofeului Dole, desfășurat la Aix-en-Provence.

Maurizzi, în vârstă de 19 ani, a fost campion mondial de juniori Under 20 în 2023 și este actualul campion al Franței.

Sivanandan mai învinsese anterior doi mari maeștri, însă niciunul nu avea prestigiul lui Maurizzi.

Francezul a deținut avantajul în primele 27 de mutări, însă ulterior a comis o eroare tactică în urma căreia a pierdut dama, fără a mai putea compensa această pierdere.

Victoria obținută de Sivanandan stabilește un nou record mondial de vârstă pentru un jucător minor de sex feminin care învinge un mare maestru cu rating de peste 2600.

Bodhana Sivanandan a devenit cea mai tânără jucătoare de șah care învinge un mare maestru cu un rating peste 2600

Recordul precedent i-a aparținut celei mai valoroase șahiste din toate timpurile, Judit Polgár, care l-a învins pe marele maestru Lajos Portisch, fost candidat la titlul mondial, și care avea atunci la peste 50 de ani.

Polgár l-a învins pe Portisch în cadrul Campionatului Ungariei din 1988, când ea avea 12 ani și două luni.

Cu succesul repurtat sâmbătă, la vârsta de 11 ani și patru luni, Sivanandan a devenit, totodată, și al cincilea cel mai jucător minor sub 12 ani din lume care învinge un mare maestru cotat peste 2600.

Înaintea ei au reușit această performanță Nodirbek Abdusattorov (la nouă ani), Faustino Oro (la 10 ani) Roman Șogdzhiev și Praggnanandhaa Rameshbabu, ambii la 11 ani și o lună.

După victoria în fața șahistului francez, Sivanandan nu și-a putut ritmul în runda a doua, disputată duminică, unde a fost învinsă de maestrul internațional israelian Benny Aizenberg.

Luni, în runda a treia, e a obținut un nou rezultat remarcabil, remizând cu marele maestru Maxim Rodshtein, actualul număr doi în șahul israelian.

Rodshtein a atins un rating maxim de 2710 în urmă cu un deceniu, iar printre realizările sale se numără câștigarea Campionatului Israelului și a prestigioasei Cupe Rilton de la Stockholm.