Un avion ar putea purta numele persoanei tale preferate. Cum poți participa la concursul lansat de o companie aeriană din Europa

Un avion ar putea purta numele persoanei tale preferate. Foto: Getty Images

Compania aeriană low-cost Eurowings îi invită pe locuitorii Europei să nominalizeze persoane care le fac viața mai ușoară și care merită, în opinia lor, o recunoaștere specială.

Dacă vrei să îi arăți cuiva că îl apreciezi, florile sau ciocolata sunt variantele clasice. Dar pentru cineva cu adevărat special, Eurowings propune ceva mult mai neobișnuit: ca un avion să îi poarte numele.

Compania germană, parte a grupului Lufthansa, a lansat un concurs prin care europenii pot nominaliza persoane „care fac o diferență reală prin bunătatea, sprijinul și aprecierea pe care le arată celor din jur”.

„Fiecare avion Eurowings conectează oameni și îi aduce mai aproape de cei care contează cel mai mult pentru ei”, a declarat Max Kownatzki, CEO-ul Eurowings, potrivit Euronews.

„Prin «Name a Plane», îi celebrăm pe oamenii care le fac viața mai ușoară celor din jur. De multe ori, tocmai gesturile mici, de zi cu zi, fac cea mai mare diferență.

Să le punem numele pe unul dintre avioanele noastre este modul nostru de a le oferi recunoașterea pe care o merită.”

Cum poți participa la concursul „Name a Plane”

Nominalizările pot fi trimise până pe 11 octombrie, pe pagina dedicată concursului, eurowings.com/nameaplane.

Participanții trebuie să explice, în 250 până la 400 de caractere, de ce persoana nominalizată le face viața mai ușoară sau ce o face atât de specială.

Este acceptată o singură înscriere de persoană, iar concursul este deschis celor care au cel puțin 18 ani și locuiesc în Europa.

Numele câștigătorilor vor fi anunțate în decembrie.

Patru aeronave Airbus A320 din flota Eurowings vor purta prenumele persoanelor alese.