Un bărbat a plantat 5.700 de copaci în curtea mică de 150 mp, ca să-i facă pe plac mamei sale. I-a pus până și pe acoperișul casei

Un bărbat din Pakistan a plantat 5.700 de copaci în curtea mică a casei, ca să-i facă pe plac mamei sale FOTO: captură video YouTube UrduPoint

Ca să-i facă pe plac mamei sale, un bărbat a început să planteze copaci în jurul casei. Și a continuat să facă asta până când s-au adunat aproape 5.700 de arbori.

Mama lui Mian Asghar Ali i-a spus acestuia că își dorește o grădină plină de verdeață în jurul casei lor din Punjab, Pakistan. El a luat în serios dorința ei și a plantat aproape 5.700 de copaci, iar totul s-a transformat treptat în ceva mult mai mare decât și-ar fi imaginat vreunul dintre ei.

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Mian Asghar Ali a transformat dorința mamei sale într-o pădure de peste 5.700 de copaci

Mama lui Mian Asghar Ali i-a spus că își dorește o grădină plină de plante în jurul casei lor. Prima lui reacție nu a fost deloc încurajatoare. Potrivit BBC Urdu, el a explicat că pur și simplu nu era suficient spațiu în jurul casei pentru a amenaja o grădină și a respins ideea.

Dar reacția lui nu a avut rezultatul la care se aștepta. Mama lui nu s-a certat cu el și nici nu a insistat. Pur și simplu a tăcut, vizibil dezamăgită. Mai mult decât orice altceva, acea tăcere a rămas în mintea lui.

Potrivit BBC Urdu, Ali a spus: „Când m-am uitat la chipul mamei mele, am simțit o pasiune și o dorință puternică”. Acel singur moment i-a schimbat complet hotărârea.

Întâmplarea l-a afectat profund pe Ali și a decis să-i îndeplinească dorința, chiar dacă nu dispunea de prea mult spațiu. A început să planteze în 2016, pornind de la nivelul solului și umplând treptat fiecare centimetru disponibil din jurul casei cu verdeață.

Ceea ce a început ca o încercare modestă de a-și face mama fericită s-a transformat treptat într-o adevărată pasiune pentru cultivarea și îngrijirea plantelor.

Casa lui Ali este acum aproape o pădure în miniatură

Pe parcursul a aproximativ unui deceniu, casa lui Ali, cu o curte de 150 mp, din Pattoki, Punjab, a fost transformată într-o pădure în miniatură.

El a plantat și îngrijește personal peste 5.700 de copaci pe proprietate, un număr extraordinar de mare, având în vedere suprafața redusă de la care a pornit.

A reușit acest lucru folosind spațiul pe verticală, curțile interioare, acoperișurile și fiecare colțișor nefolosit din jurul casei.

Nimic din toate acestea nu a fost gratuit. Până acum, Ali a cheltuit aproape 1,4 milioane de rupii pakistaneze (aproximativ 4.500 de euro) pentru acest proiect. Suma include costul puieților, al pământului, al uneltelor și al întreținerii continue necesare pentru a păstra în viață și sănătoase miile de plante pe tot parcursul anului.