Fiul modelului american Cindy Crawford a murit la doar 27 de ani. Presley Gerber se afla într-un centru de reabilitare

Presley Gerber era unul dintre cei doi copii pe care Cindy Crawford îi are împreună cu omul de afaceri Rande Gerber. Foto: Getty Images

Presley Gerber, fiul celebrului model american Cindy Crawford şi al omului de afaceri Rande Gerber, a decedat duminică, la vârsta de 27 de ani, conform media locale citate de agenţia de presă EFE, scrie Agerpres.

Decesul a fost confirmat de Allie Jenkins, reprezentanta lui Cindy Crawford (60 de ani) şi a lui Rande Gerber (64 de ani), printr-un e-mail adresat drept răspuns unor media precum revista People şi CNN.

Biroul medicului legist din judeţul Los Angeles a confirmat, de asemenea, moartea tânărului, fratele modelului şi actriţei Kaia Gerber, într-un centru de reabilitare din Los Angeles, fără a preciza cauza decesului, potrivit People.

„Familia solicită respectarea intimităţii în acest moment atât de dificil şi de dureros", a fost răspunsul reprezentantei cuplului adresat unor media, printre care TMZ, primul portal digital care a relatat despre decesul lui Presley Gerber.

Născut în California, în 1999, Presley Gerber era unul dintre cei doi copii pe care Cindy Crawford îi are împreună cu omul de afaceri Rande Gerber. La fel ca sora lui, Kaia Gerber, a intrat de foarte tânăr în industria modei și a debutat pe podium la doar 16 ani, pentru casa italiană Moschino.

Ulterior, a defilat pentru branduri precum Burberry, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, dar și pentru case americane precum Tommy Hilfiger și Ralph Lauren. Gerber a apărut și în campanii pentru Calvin Klein, Celine, Pepsi și Omega, precum și în publicații precum GQ Style și The New York Times Style Magazine.

Potrivit biografiei sale de pe site-ul agenției DNA Model Management, cu care a semnat în 2019, Gerber a lucrat și ca investitor și antreprenor. Agenția, care o reprezintă și pe sora sa, Kaia, dar și nume cunoscute din industria modei precum Emily Ratajkowski și Adwoa Aboah, nu a răspuns imediat solicitării CNN pentru un punct de vedere.

În ultimii ani, Gerber vorbise deschis despre problemele sale de sănătate mintală și despre consumul de droguri. În 2023, într-o apariție la podcastul Studio 22, el a vorbit despre dorința de a-și folosi platformele pentru a atrage atenția asupra sănătății mintale, pe care a descris-o drept „o parte atât de importantă din viața mea”.

Gerber avea și propria inițiativă, „Mental Health Mondays”, și colaborase cu mai multe organizații neguvernamentale, printre care A Sense of Home, o organizație din Los Angeles care sprijină persoanele fără adăpost, potrivit DNA Model Management.

În decembrie anul trecut, Gerber a publicat pe Instagram un videoclip în care vorbea despre medicamentele pe care le lua pe bază de rețetă, printre care antidepresive și Xanax pentru atacurile de panică.

„Din păcate, în ultima perioadă am trecut prin foarte multe pierderi, în forme diferite”, spunea el în videoclipul care între timp a fost șters. „Asta nu este o scuză, dar este motivul pentru care am ajuns în punctul în care sunt acum”.

La momentul respectiv, Cindy Crawford a comentat la videoclip: „Presley - te iubim și nu ești singur”.

Mai recent, supermodelul, în vârstă de 60 de ani, a publicat pe Facebook un mesaj cu ocazia împlinirii a 27 de ani de către fiul său, în luna iulie.

„Sunt atât de mândră de bărbatul care ai devenit, dar pentru mine vei fi mereu băiețelul meu!”, a scris Crawford.

La începutul acestei luni, Kaia Gerber a vorbit despre lupta fratelui ei cu dependența, într-un interviu publicat în numărul din septembrie al revistei American Vogue.

„Când se întâmplă ceva de genul acesta într-o familie, cumva îi aduce pe toți la același nivel”, a spus ea. „Cred că și de aceea am început să mă văd pe mine drept «copilul fără probleme» și nu am vrut niciodată să cer ajutor”.

Kaia a vorbit apoi despre rolul pe care fratele ei l-a avut în familie.

„Părinții mei au fost foarte, foarte discreți aproape toată viața noastră și nu împărtășeau nimic - iar acum îl avem pe fratele meu, acest adevărat profesor, care spune: «Eu o să fiu foarte uman în fața tuturor»”, a spus ea.