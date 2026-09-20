Reuters: Un pact secret pentru acțiunile unui moștenitor Hermes a fost încheiat în 2002. Acum, acesta acuză că averea lui a dispărut

Scandal pe acțiunile Hermes. FOTO: Getty Images

Într-un document depus în instanță în iunie, gigantul francez LVMH a negat că ar fi încercat vreodată să cumpere participația de 6% deținută de Nicolas Puech, moștenitor al familiei fondatoare Hermès. Puech susține că a rămas fără acțiuni, evaluate acum la miliarde de dolari, în urma unor operațiuni în care ar fi fost implicat fostul său administrator de avere, scrie Reuters.

"Grupul nu a luat niciodată în calcul achiziționarea participației lui Nicolas Puech, cu atât mai puțin împotriva voinței acestuia", a transmis LVMH în documentul depus ca răspuns la procesul deschis de Puech în Franța.

Documentele analizate de Reuters arată însă că, în 2002, LVMH a semnat un acord pentru cumpărarea acțiunilor lui Puech. Acordul a fost pregătit de reprezentanți ai LVMH împreună cu Eric Freymond, consilierul financiar al moștenitorului, care a murit în 2025. Documentele mai arată că LVMH și compania prin care familia lui Bernard Arnault își gestionează participațiile au plătit firmei lui Freymond cel puțin 20 de milioane de dolari între 2001 și 2009. Banii au fost plătiți sub formă de comisioane și taxe, în perioada în care Freymond a ajutat LVMH să își construiască în secret participația la Hermès.

Acordul din 2002 și valoarea plăților către Freymond sunt prezentate acum pentru prima dată. Informațiile arată că legătura dintre LVMH și consilierul financiar al lui Puech a fost mai strânsă decât se știa și ridică întrebări cu privire la afirmațiile recente ale LVMH că nu a încercat să cumpere acțiunile moștenitorului.

Dezvăluirile reprezintă un nou episod din conflictul dintre LVMH și Hermès, început în urmă cu mai bine de 25 de ani. LVMH a început atunci să cumpere în secret acțiuni Hermès.

În 2010, Bernard Arnault a surprins piața anunțând că LVMH deținea 17% din Hermès. Compania franceză de familie a considerat operațiunea o tentativă ostilă de preluare. LVMH și-a mărit ulterior participația până la 23%, dar a acceptat să își vândă acțiunile în 2014, în cadrul unui acord cu Hermès.

În paralel, continuă misterul legat de acțiunile lui Puech. Moștenitorul susține că acestea au dispărut, iar cazul este analizat de instanțele din Paris. Una dintre întrebările principale este dacă acțiunile sale au ajuns, în cele din urmă, în participația deținută de LVMH la Hermès.

Bernard Arnault și-a construit imperiul din industria luxului prin numeroase achiziții. A început cu Christian Dior și a preluat controlul LVMH la sfârșitul anilor '80, la scurt timp după formarea grupului prin fuziunea Louis Vuitton și Moët Hennessy. Astăzi, LVMH este cel mai mare grup de lux din lume și deține peste 75 de branduri, de la modă și articole din piele până la șampanie și parfumuri. Bernard Arnault este unul dintre cei mai bogați oameni din Europa.

Hermès este controlată în mare parte de membrii familiei fondatoare și se numără printre cele mai valoroase companii listate din Franța. Brandul este cunoscut în special pentru gențile Birkin și Kelly, realizate manual și vândute cu zeci de mii de dolari.

Puech spune că a descoperit abia în 2022 că acțiunile sale dispăruseră, după ce a rupt legătura cu administratorul său de avere. Anul trecut, el a deschis un proces și cere despăgubiri de 14 miliarde de euro de la cei care ar putea fi găsiți vinovați în ancheta privind dispariția averii sale. Ancheta îi vizează pe fostul său consilier financiar, care între timp a murit, și pe avocatul care a consiliat LVMH în procesul de acumulare secretă a acțiunilor Hermès în anii 2000. La valoarea actuală a acțiunilor, participația de 6% a lui Puech ar valora aproximativ 10 miliarde de dolari.

În proces, Puech îi acuză pe LVMH și pe Bernard Arnault, precum și companii asociate cu Freymond.

Ce spune LVMH

În documentul depus în iunie, LVMH a susținut că nu ar fi avut niciun motiv să cumpere acțiunile lui Puech. Compania spune că, la acel moment, intenționa să îl convingă pe moștenitor să se alăture unui grup de acționari care să încerce să influențeze conducerea Hermès. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără ca Puech să își păstreze acțiunile.

Documentele analizate de Reuters arată însă că LVMH a semnat în 2002 acordul pentru cumpărarea acțiunilor lui Puech împreună cu Freymond, la scurt timp după ce începuse să își construiască participația la Hermès.

LVMH a refuzat să comenteze acordul și plățile către Freymond. Puech a refuzat și el să comenteze, invocând ancheta penală. Hermès nu a comentat.

Freymond a murit în iulie 2025, după ce a fost lovit de un tren în Elveția. La acel moment, procurorii francezi verificau dacă el și-ar fi însușit în mod ilegal acțiunile lui Puech. Procurorii elvețieni au stabilit că moartea a fost o sinucidere. Freymond a negat orice faptă ilegală înainte de moarte.

Acțiunile dispărute

Nu este clar ce s-a întâmplat cu acțiunile lui Puech și dacă au fost plătiți bani pentru cumpărarea lor.

LVMH nu a spus dacă a cumpărat efectiv acțiuni Hermès deținute de Puech. În documentul din iunie, compania a recunoscut că a colaborat cu Freymond pentru achiziționarea de acțiuni Hermès, dar a susținut că orice cumpărare a acțiunilor lui Puech ar fi fost neintenționată.

Într-un document depus în 2017 în Elveția, LVMH a afirmat că acordul din 2002 nu a fost niciodată pus în aplicare și că nu a putut verifica dacă Puech îl autorizase pe Freymond să îi vândă acțiunile.

În mai, procurorii au declarat pentru Reuters că investighează dacă avocatul elvețian Alexandre Montavon a participat la însușirea ilegală a acțiunilor lui Puech "în beneficiul LVMH".

Montavon nu a fost pus sub acuzare. În fața procurorilor francezi, el a declarat în mai că a oferit consultanță LVMH în legătură cu acordul din 2002. În același timp, Montavon lucra îndeaproape cu Freymond și făcea parte din conducerea companiei de administrare a averii acestuia. Potrivit declarației lui Montavon, acordul prevedea ca LVMH să cumpere milioane de acțiuni Hermès de la Puech și de la alți membri ai familiei fondatoare.

Avocatul lui Montavon spune că acesta neagă orice faptă ilegală și că nu știa la momentul respectiv că LVMH ar fi cumpărat acțiuni care îi aparțineau lui Puech.

În 2016, Freymond a dat în judecată LVMH în Elveția, susținând că nu fusese plătit suficient pentru ajutorul oferit în procesul de cumpărare a acțiunilor Hermès. LVMH a încheiat procesul în 2019 și a acceptat să îi plătească 10 milioane de euro. În documentele depuse în acest caz, LVMH a explicat că plățile către Freymond aveau rolul de a păstra relația cu acesta și de a-l împiedica să faciliteze vânzarea de acțiuni Hermès către alte companii rivale. Potrivit LVMH, Freymond avea acces la acțiuni Hermès datorită relației sale cu Puech și legăturilor cu alți membri ai familiei care dețineau acțiuni.

Peste 100 de moștenitori din trei ramuri ale familiei dețin acțiuni la Hermès, companie fondată în 1837. Mulți dintre ei lucrează în cadrul companiei. Puech avea una dintre cele mai mari participații dintre moștenitorii familiei fondatoare. Reuters nu a putut stabili care dintre moștenitori au colaborat cu Freymond pentru a-și vinde acțiunile către LVMH sau dacă știau cine era cumpărătorul final.

După moartea lui Freymond, directorul general al Hermès, Axel Dumas, a spus că era de mult timp convins că "Nicolas Puech nu mai are acțiunile". Dumas nu a explicat însă de ce crede acest lucru. "Aștept rezultatul anchetei penale, dar nu cred că aceste acțiuni mai pot fi recuperate", a spus el.

Acordul din 2002

Relația dintre Freymond și LVMH este esențială atât pentru procesul intentat de Puech, cât și pentru ancheta penală din Franța. Totul a început în 2001, când Montavon, avocatul elvețian investigat în prezent, l-a prezentat pe Freymond lui Pierre Godé, unul dintre principalii consilieri ai lui Bernard Arnault. Godé a murit în 2018.

Potrivit documentelor LVMH, Freymond susținea că avea legături cu membri ai familiei Hermès care voiau să își vândă acțiunile, dar nu a spus cine erau aceștia.

Freymond ar fi propus ca acțiunile să fie cumpărate de LVMH prin intermediul conturilor lui Puech. Astfel, adevăratul cumpărător ar fi fost mai greu de identificat, deoarece unii membri ai familiei Hermès ar fi putut refuza să vândă acțiuni unei companii rivale. "Domnul Freymond ne-a propus ca aceste tranzacții să fie realizate prin intermediul domnului Puech, finanțate de LVMH, iar asta s-a făcut", a declarat Montavon, potrivit transcrierii audierii sale.

LVMH nu a răspuns întrebărilor Reuters privind folosirea contului lui Puech pentru cumpărarea acțiunilor Hermès în 2001. Compania a afirmat însă, într-un document depus în 2017, că până în 2002 ajunsese să dețină 4,9% din Hermès cu ajutorul lui Freymond.

LVMH dorea să își mărească participația. Pe 12 noiembrie 2002, Pierre Godé și Eric Freymond au semnat acordul prin care LVMH urma să cumpere milioane de acțiuni Hermès de la Puech și de la alți moștenitori. Achizițiile urmau să înceapă după plecarea lui Jean-Louis Dumas, care conducea Hermès de mai mulți ani. El s-a retras în 2006. În documentele depuse în 2017, LVMH a spus că acordul a fost suspendat până când putea fi verificat dacă Freymond avea dreptul să acționeze în numele lui Puech. Compania a mai spus că Godé nu a putut afla care erau "intențiile reale" ale lui Puech cu privire la acțiunile sale.

LVMH susține că nu i-a cerut niciodată lui Freymond să pună în aplicare acordul și că documentul a fost distrus la sfârșitul anului 2010, după ce compania și-a făcut publică participația importantă la Hermès. Montavon a declarat că nu l-a întrebat "absolut niciodată" pe Puech despre acord.

Întrebat de procurorii francezi de ce nu l-a contactat direct pe Puech pentru a afla dacă acesta voia să își vândă acțiunile, Montavon a răspuns că moștenitorul "avea un reprezentant", referindu-se la Freymond, "căruia îi acordase toate puterile".

LVMH nu a răspuns întrebărilor Reuters privind o eventuală discuție directă cu Puech despre acordul din 2002 și nici nu a explicat de ce documentul a fost distrus.