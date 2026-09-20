La New York s-a deschis o brutărie care vinde pâinea cu 60 de dolari, iar oamenii stau la coadă

Videoclipurile cu pâinea de secară au devenit deja virale pe rețelele sociale. Sursa foto: Instagram/ rye.martinauer

La brutăria „Rye by Martin Auer” din New York se vinde o pâine gigantică de secară care costă 60 de dolari. În ultimele zile, conturile de pe rețelele sociale ale multor pasionați de gastronomie și călătorii au fost inundate de videoclipuri care prezintă această pâine foarte scumpă, comercializată la brutăria nou deschisă la New York. Oamenii uimiţi de preţul piperat încă de la deschidere stau la coadă nu doar ca să o vadă, ci să o şi cumpere.

Pâinea de secară se vinde cu aproximativ 60 de dolari la New York, la „Rye by Martin Auer”, o brutărie austriacă deschisă pe 10 septembrie 2026 pe strada Lafayette din Manhattan. Creată de Martin Auer, un brutar austriac provenind dintr-o familie care produce pâine la Graz de generații întregi, aceasta este pe cale să devină un nou simbol al statutului social, relatează publicaţia italiană Tg24.sky.

Brutăria folosește patru ingrediente pentru pâine: făină de secară din Austria, apă, sare și timp.

Videoclipurile cu acest produs au devenit deja virale pe rețelele sociale.

De la deschiderea magazinului, pe 10 septembrie, în fața acestuia s-au format cozi de oameni curioși, dornici să vadă, să guste și să cumpere ceea ce a fost deja supranumit „pâinea de 60 de dolari”. Este un preț exorbitant, însă, departe de a-i descuraja pe clienți, acesta a contribuit la transformarea pâinii într-un fenomen.

O pâine întreagă costă 60 de dolari, deși sunt disponibile și jumătăți sau sferturi, la un preț proporțional; se recomandă felierea acesteia chiar în magazin, folosind cuțite speciale. Ulterior, poate fi păstrată acasă timp de câteva zile. Clienţii pot cumpăra felii de pâine de secară cu diverse toppinguri, este vorba despre 14 tipuri de creme tartinabile și condimente, variind de la dulce la sărat și incluzând totul, de la unt și cremă de alune până la rețete mai complexe.

„Rye by Martin Auer” este creația proprietarului de origine austriacă Martin Auer, iar localul este caracterizat prin linii sobre și o suprafață de aproximativ 280 de metri pătrați, astfel că spațiul ar putea fi ușor confundat cu un showroom de mobilier modern, aşa cum îl descrie publicaţia New York Post. În realitate, însă, este o brutărie care ridică arta preparării pâinii la un nou nivel de măiestrie artizanală și dedicare răbdătoare.