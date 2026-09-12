Arheologii au descoperit că gătitul era o artă încă din Epoca Bronzului. „Oamenii de atunci stăpâneau tehnici culinare sofisticate”

Cercetările au arătat că bucătarii din Siria foloseau încă din Epoca Bronzului vase de gătit cu proprietăţi termice diferite, în funcţie de tipul de mâncare. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Fie că era vorba despre carne de capră, cereale sau carne de gazelă, fierte la foc mic în vase de lut diferite în funcţie de reţete, gătitul în Siria, în urmă cu 4.500 de ani, era deja deosebit de sofisticat, potrivit unui studiu danez publicat vineri, informează AFP, preluată de Agerpres.

„Era o epocă a regatelor, a oraşelor bine organizate şi a societăţilor stratificate. În acest context, nu este surprinzător faptul că oamenii de atunci stăpâneau, de asemenea, tehnici culinare sofisticate. Ceea ce mi se pare surprinzător este că noi putem să aducem astăzi dovezi concrete în acest sens”, a declarat Mette Marie Hald, arheobotanistă la Muzeul Naţional din Copenhaga.

Cercetătoarea şi echipa sa au analizat oase de animale, resturi vegetale şi reziduuri de grăsime recuperate de pe pereţii interiori ai vaselor de gătit descoperite la Hama, în Siria.

Cercetările au arătat că bucătarii din acel oraş foloseau vase de gătit cu proprietăţi termice diferite, în funcţie de tipul de mâncare pe care îl preparau, similar modului în care noi alegem astăzi între o tigaie din fontă şi una cu un strat antiaderent.

„Pare ceva modern - această varietate de oale şi vase de gătit”, a declarat Mette Marie Hald.

Vasele fabricate pe plan local erau realizate din argilă şi calcit, în timp ce un alt tip de vas, importat din stepele estice, era realizat din argilă amestecată cu bazalt.

Erau arse lemne răşinoase pentru a aromatiza anumite preparate, gătite exclusiv într-un anumit tip de vas.

Mâncărurile puteau fi preparate folosind ingrediente de import, precum carnea de gazelă - provenită tot din stepe, adusă din regiuni mai îndepărtate, situate mult mai la est.

Aceste descoperiri confirmă datele obţinute din studiul unor reţete mai recente, a remarcat cercetătoarea daneză.

„Avem reţete extrase din texte cuneiforme ce datează cu aproximativ 2.000 de ani mai târziu, care arată că oamenii de atunci utilizau o varietate mare de ingrediente şi practicau un stil culinar destul de sofisticat”, a adăugat ea.