O cofetăreasă din Sibiu a lansat înghețata cu slănină prăjită: Oamenii stau la coadă pentru sortimentul bizar. Cât costă și ce conține

2 minute de citit Publicat la 14:05 26 Aug 2026 Modificat la 14:40 26 Aug 2026

O cofetăreasă româncă a inventat înghețata cu slănină prăjită. Sursa foto: Cofetăria Alina Sibiu

Vanilia și ciocolata au un nou rival la Sibiu, unul pe care puțini l-ar fi asocial cu deserturile: slănina afumată. Alina Belcea, cofetăreasă din Sibiu, a vorbit cu Antena 3 CNN despre combinația neobișnuită care a transformat un preparat tradițional românesc în desert răcoritor. Înghețata cu slănină a stârnit curiozitatea localnicilor și turiștilor, care stau la coadă să încerce noul sortiment.

Pe strada Cetății din Sibiu, într-un laborator de cofetărie, rețetele clasice sunt reinterpretate într-o manieră cât se poate de îndrăzneață. Cea mai nouă propunere este o înghețată gastronomică ce combină dulcele cu săratul și aduce în prim-plan un ingredient asociat mai degrabă cu mesele tradiționale românești: slănina afumată.

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Rețeta include ingrediente precum crema de brânză sau semințe de floarea soarelui caramelizate, iar elementul-surpriză dă desertului aroma specifică afumăturilor.

„La bază avem o cremă de brânză, roșii uscate, semințe de floarea-soarelui și inserții de slăninuță afumată. Se combină toate foarte bine”, a explicat Alina Belcea pentru Antena 3 CNN.

Pentru un plus de savoare, bucățelele de slănină sunt presărate deasupra înghețatei, în locul clasicelor bombonele sau toppinguri dulci.

Dulce, sărat și cu gust de „pomana porcului”

Combinația poate părea neobișnuită la prima vedere, însă cei care au acceptat provocarea spun că gustul este mai echilibrat decât s-ar fi așteptat.

Părerile sunt împărțite, dar reacțiile celor care au încercat desertul sunt, în general, pozitive. Pentru unii, aroma afumată trezește amintiri legate de sărbătorile de iarnă și de mesele tradiționale.

„Mie gustul îmi aduce aminte de Crăciun și de pomana porcului. Îmi place și o să mai încerc”, a spus una dintre cliente.

Un alt sibian a descris desertul drept „bun și inedit”, tocmai datorită combinației cu slănină.

Pentru iubitorii combinațiilor dulce-sărat, rețeta pare să fie și mai ușor de acceptat. O altă clientă spune că îi place în general acest contrast de gusturi și că înghețata cu slănină reușește să le combine pe amândouă.

Nici cei mici nu s-au lăsat mai prejos. După degustare, unul dintre copii a avut un verdict categoric: „Este cea mai bună.”

Urmează înghețata cu ceapă?

Din tabloul gastronomic ardelenesc lipsește, deocamdată, un ingredient care ar putea completa combinația: ceapa.

Alina Belcea nu exclude însă ca, pe viitor, în vitrină să apară și o variantă cu ceapă caramelizată. Ideea face parte din aceeași dorință de a ieși din tiparele cofetăriei clasice și de a transforma înghețata într-un preparat gastronomic.

Conceptul de „înghețată gastronomică” îi permite să testeze combinații mai puțin obișnuite și să vadă cum reacționează clienții la gusturi care nu apar, de regulă, într-o vitrină de cofetărie.

Cât costă o înghețată cu slănină

O cupă din desertul neobișnuit costă 15 lei.

Pentru unii, poate fi o experiență culinară de încercat o singură dată. Pentru alții, combinația dintre crema de brânză, roșiile uscate, semințele de floarea-soarelui și slănina afumată ar putea deveni un nou favorit.

Cert este că înghețata cu slănină a reușit deja să atragă atenția în centrul Sibiului și să provoace reacții de la uimire și nostalgie până la entuziasm.