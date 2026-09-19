Cea mai bună pizzerie din lume se află la Londra, iar meniul costă 75 de euro. Sute de oameni sunt înscrişi pe lista de aşteptare

Meniul cu șapte feluri costă 65 de lire sterline, existând opțiunea de a adăuga o asociere cu vinuri pentru încă 40 de lire. Sursa foto: Instagram/napoli_ontheroad

„Napoli on the Road”, restaurantul lui Michele Pascarella din Londra, se află pe primul loc în clasamentul 50 Top Pizza World, iar premiul a fost decernat în cadrul unei gale care a avut loc la Napoli.

Pizzeria a fost deschisă în anul 2016 la Londra, unde Michele Pascarella se mutase din Maddaloni, provincia Caserta, Italia, cu doar câțiva ani înainte. Afacerea a fost inaugurată într-o dubiță dotată cu cuptor, care se oprea în diverse piețe din capitala britanică, înainte de a mutaîn locații fixe, pe măsură ce reputația sa creștea.

În ultimul deceniu, Pascarella a obținut numeroase distincții: de la titlul de „Cel mai bun pizzaiolo” în 2023 până la cel de „Cea mai bună pizzerie din Europa” în 2024 și 2025, inclusiv o clasare pe locul al cincilea la nivel mondial, tot anul trecut, când una dintre creațiile sale emblematice, „Ricordi d’infanzia” (Amintiri din copilărie), a fost desemnată „Pizza anului”, relatează La Repubblica. Pe lângă plăcile expuse cu mândrie la intrarea în cele trei locații ale sale de la Londra, există și fotografii care surprind momente prețioase din cariera sa, precum momentul în care l-a învățat pe pilot britanic de Formula 1 Lewis Hamilton cum să prepare pizza în cadrul unui eveniment live desfășurat în Covent Garden.

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Acum, pornind de la localul său „Napoli on the Road” din Soho, cea mai recentă locație deschisă după cele deja consacrate în Chiswick și Richmond, Michele Pascarella a lansat un nou proiect menit să ridice statutul pizzei în ochii publicului britanic, transformând-o într-o experiență comparabilă cu cea a unui restaurant distins cu stele Michelin.

Conceptul se bazează pe un meniu de degustare în care elementele clasice ale unei pizzerii sunt „deconstruite” și servite într-o manieră inedită. Astfel, în loc să aleagă dintr-o listă tradițională de pizza întreagă, clienții primesc felii individuale cu diverse toppinguri din ingrediente de sezon. Este o adevărată călătorie culinară care începe cu un aperitiv ce pune în valoare roșia prin patru moduri diferite de preparare. Urmează un platou mixt de specialități prăjite, incluzând crochete de cartofi, “frittatina” (chiftele din paste) și mămăligă prăjită. Apoi, atenția se îndreaptă către toppingurile de sezon pentru feliile de pizza, iar printre primele variante oferite s-au numărat, de exemplu, sparanghelul, brânza Pecorino și un sos pe bază de esență de anșoa (“colatura“) pe o bază de pizza albă, precum și opțiuni cu anghinare. Meniul de degustare include și o reinterpretare a pizzei “Margherita“, preparată cu roșii gătite lent, dulceață de roșii, mozzarella de bivoliță și pesto de leurdă, urmată de o salată răcoritoare din castraveți “barattiere“, citrice și verbină, menită să curețe palatul.

Experiența continuă cu o creație inspirată de “vitello tonnato“ (vițel cu sos de ton), reflectând pasiunea lui Michele pentru reinterpretarea preparatelor italienești clasice sub formă de pizza și culminează cu creația sa intitulată „Amintiri din copilărie” (“Ricordi d'infanzia“). Masa se încheie cu un “sorbetto sgroppino“ (sorbetto de lămâie amestecat cu vodka şi prosecco) și un trio de deserturi: o tartă cu cremă de ricotta, o prăjitură diplomat și un baton de înghețată cu ciocolată neagră și alune de pădure.

„Am vrut să ofer acest meniu de degustare unic pentru a prezenta publicului britanic un nou concept de pizza”, a declarat Michele Pascarella. „Am dorit să mă îndepărtez de ideea de pizza privită doar ca street food, ceva ce mănânci în grabă, în timpul unei pauze, sau ca o masă rapidă și reconfortantă. Pizza poate fi o experiență rafinată, o masă relaxantă care merită savurată pe îndelete. Este pentru prima dată când un astfel de concept este introdus în Marea Britanie, invitând oamenii să se așeze, să încetinească ritmul și să se bucure de o adevărată călătorie gastronomică.”

Meniul cu șapte feluri costă 65 de lire sterline (aproximativ 75 de euro), existând opțiunea de a adăuga o asociere cu vinuri pentru încă 40 de lire. Lansată în urmă cu doar câteva săptămâni, experiența este deja complet rezervată pentru lunile septembrie și octombrie, iar pentru noiembrie există o listă de așteptare de peste 500 de persoane, întrucât rezervările se deschid lunar.