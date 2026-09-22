Un mesaj pus într-o sticlă în 1977 a fost găsit după aproape 50 de ani în deșert. Cine îl lăsase acolo

2 minute de citit Publicat la 12:08 22 Sep 2026 Modificat la 12:08 22 Sep 2026

Un mesaj pus într-o sticlă în 1977 a fost găsit după aproape 50 de ani în deșert. Foto: Getty Images

Un mesaj lăsat într-o sticlă în mai 1977 de un bărbat din Malta a fost descoperit după aproape 50 de ani în Deșertul de Vest al Egiptului. Biletul a fost găsit de un ghid beduin pe o creastă stâncoasă, iar informațiile scrise de mână au permis identificarea celui care îl lăsase acolo, scrie Times of Malta.

Sticla a fost descoperită de Suleiman Zidan, ghid cu experiență, născut și crescut în regiunea Wadi Jadid. El explora zona împreună cu vărul și partenerul său de afaceri, Ayman, când a observat mai multe obiecte metalice pe un deal stâncos.

Printre acestea se afla și sticla, parțial umplută cu nisip, alături de un vechi rezervor de apă din oțel și frunze de palmier uscate.

În interior se afla un mesaj pe care scria: „Mai 1977; Tom Moran; Party 6305; «Avich» Bay Street; Malta”, precum și o rugăminte de a fi găsite informații despre Tom.

Bărbatul a fost identificat după aproape 50 de ani

Biletul nu menționa localitatea în care locuia Tom Moran, însă o căutare pornind de la adresa „Avich”, Bay Street, a dus la un document oficial din 1981 în care apărea o persoană cu numele Moran, cu domiciliul în Marsascala, Malta.

O solicitare de informații publicată ulterior pe un grup de Facebook al locuitorilor din oraș a dus la Carmen Rossiter, sora lui Tom Moran.

„Am crezut că este o farsă când mi-a scris, dar am recunoscut imediat scrisul fratelui meu”, a declarat ea pentru Times of Malta.

Moran a murit în 1998, la vârsta de 54 de ani.

Potrivit surorii sale, acesta lucrase mai mulți ani în Egipt ca geofizician pentru o companie americană de explorare petrolieră.

A părăsit școala la 16 ani și s-a înrolat în armata britanică, unde și-a învățat meseria. Activitatea sa l-a dus ulterior în mai multe regiuni ale lumii, inclusiv în Arabia Saudită și Papua Noua Guinee.

În ultimii ani ai vieții, Moran a lucrat pentru divizia de explorare petrolieră a guvernului maltez. Fusese căsătorit, dar nu avea copii.

Mesajul a rămas în deșert timp de aproape cinci decenii

Ayman spune că descoperirea este cu atât mai neobișnuită cu cât biletul a rezistat aproape 50 de ani într-o zonă izolată din deșert.

„Aproape cinci decenii mai târziu, deșertul i-a păstrat mesajul neatins”, a spus el.

Suleiman și Ayman fac parte din tribul beduin Rashaida și cunosc foarte bine Deșertul de Vest. Cei doi lucrează în prezent la un proiect prin care vor să refacă și să cartografieze vechile trasee ale caravanelor de cămile și drumurile folosite înainte ca în regiune să apară șoselele moderne.

În timpul acestor expediții au mai descoperit și alte obiecte vechi, printre care o canistră datând din anii 1940.

De această dată însă, descoperirea a fost diferită: mesajul din sticlă conținea un nume, ceea ce a făcut posibilă identificarea celui care îl lăsase în deșert în urmă cu aproape jumătate de secol.