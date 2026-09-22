Şefa Serviciului de Informații din Albania, vizată într-o anchetă de corupție. Procurorii au emis un mandat de arestare

Şefa Serviciului de Informații din Albania, vizată într-o anchetă de corupție. Procurorii au emis un mandat de arestare. Sursa foto: Getty Images

Procurorii care investighează cazuri de corupţie în Albania au emis marţi un mandat de arestare pe numele şefei Serviciilor de Informaţii ale statului, Vlora Hyseni, în cadrul unei anchete de corupţie care implică şi un înalt oficial al poliţiei, relatează AFP, conform Agerpres. Este pentru prima dată în Albania când a fost dispusă măsura preventivă a "arestului la domiciliu" împotriva celui aflat la conducerea Serviciului de Informații al Statului (SHISH), a transmis publicaţia Albanian Daily News. Vlora Hyseni a ajuns la şefia SHISH în urmă cu trei ani.

Parchetul Special împotriva Corupţiei şi Criminalităţii Organizate (SPAK) a transmis într-un comunicat că a ordonat suspendarea şi plasarea în arest la domiciliu al lui Hyseni. Ea este suspectată de divulgarea de informaţii confidenţiale.

Conform presei locale, Vlora Hyseni nu se află în prezent în ţară, ceea ce înseamnă că ordinul de arest la domiciliu emis pe numele său nu a fost încă pus în executare.

Acesta este cel mai recent scandal de corupţie care a lovit guvernul premierului Edi Rama, ce se confruntă de câteva luni cu proteste împotriva unui proiect controversat de staţiune turistică în sudul ţării, susţinut de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner.

Conform unui comunicat al parchetului, şeful sectorului de la Institutul de Ştiinţe Criminalistice a fost, de asemenea, arestat.

Vlora Hyseni conduce Serviciul de Informaţii al Statului Albanez (SHISH) din 2023.

Numirea sa a atras critici în Albania din cauza naţionalităţii sale kosovare şi a funcţiei anterioare de şefă adjunctă a serviciului de informaţii din Kosovo, din care a fost demisă.

Fostul şef al Poliţiei de Stat, Ilir Proda, care a fost demis la începutul acestui an, a apărut, de asemenea, în faţa SPAK marţi dimineaţă în legătură cu acelaşi caz.

Ancheta îi vizează, de asemenea, pe oamenii de afaceri Ermal Beqiraj - arestat în Franţa la sfârşitul lunii august – şi Ergys Agasi, reţinut pe 26 august.