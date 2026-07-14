Ce va crede Grecia despre "Odiseea" lui Christopher Nolan? Filmul a generat controverse aprinse cu mult înainte de a fi lansat

Matt Damon este Ulise, iar Zendaya este Atena în "Odiseea", film scris, produs și regizat de Christopher Nolan. Sursa foto: Profimedia Images

Cinefili din întreaga lume așteaptă cu nerăbdare premiera filmului "Odiseea ", realizat în regia lui Christopher Nolan, care are loc vineri, relatează The Independent. Dar ce se întâmplă cu locurile în care este plasată acțiunea filmului? Ce cred, de fapt, grecii despre această producție? Generație după generație, elevii greci descoperă aventurile lui Ulise la școală, prin studiul "Odiseei" în clasa a VII-a.

Câştigătoare a unui Oscar, actrița Lupita Nyong'o joacă rolul Elenei din Troia şi a împărțit opinia publică, alimentând o dezbatere despre identitatea culturală. Vedeta este născută în Mexic din părinți diplomați de origine kenyană. Ea a crescut în Kenya şi a absolvit Facultatea de Actorie de la Universitatea Yale din New Haven, oraş aflat în statul american Connecticut. Potrivit sursei citate, Grecia este obișnuită ca străinii să interpreteze eroii săi.

Discuțiile despre adaptări se concentrează adesea pe măsura în care acestea respectă textul-sursă. Însă, într-o țară în care povestea lui Homer este predată și repovestită în toate școlile, mulți subliniază modul în care epopeea a rămas vie timp de aproape 3.000 de ani: nu în ciuda reinventărilor, ci datorită acesteia.

"Ceea ce noi vrem să înțeleagă copiii este că fiecare creație nouă este exact asta – o creație nouă", a declarat profesorul Filippos Mantzaris, care predă "Odiseea" elevilor de clasa a VII-a din Grecia, au mai scris jurnaliştii publicaţiei britanice The Independent.

Filmul, în care actorul american Matt Damon joacă în rolul regelui Ulise, iar alături de el sunt şi alte vedete de la Hollywood, urmează firul narativ al lui Homer: întoarcerea regelui acasă după război, trecând prin încercări cu zei și monștri, pentru a descoperi că palatul său este invadat de rivali.

În clasa a VII-a, "Odiseea" este predată în toate școlile din Grecia.

În clasa profesorului Filippos Mantzaris, elevii dezbat cu entuziasm întâlnirile lui Ulise cu monștri și celelalte aventuri ale sale. Ei sunt învățați să compare inteligența eroului cu forța sa fizică, să se întrebe dacă răzbunarea este morală, dacă regele călit în lupte este cu adevărat un model de urmat și dacă uciderea pețitorilor soției sale este justificată. Exercițiile de interpretare a rolurilor îi încurajează pe copii să își imagineze ce ar face ei dacă s-ar afla în locul lui Ulise.

"Este un text literar extraordinar, cu care copiii se pot identifica, poate să-l vadă pe Ulise în ei înșiși, dar și să își descopere propria patrie", a mai precizat Mantzaris în cadrul interviului.

Kyriakos Agapiou, în vârstă de 12 ani, a spus că lectura poemului în clasa lui Mantzaris l-a învățat că: "Totul este posibil și că noi nu ar trebui să renunțăm niciodată".

Cercetătorul în domeniul agricol Nikos Varelas a asistat la o adaptare teatrală împreună cu fiul său în vârstă de 4 ani, după ce amândoi citiseră împreună versiuni pentru tineri ale operelor "Iliada" și "Odiseea".

"Este datoria noastră ca părinți, ca greci", a spus Nikos Varelas.

Interpretarea poveștii sub forma unui spectacol de teatru, a spus actorul Manos Pintzis, care l-a jucat pe Ulise într-o producție locală, îi ajută pe copii să descopere mitologia într-un mod pe care simpla lectură a cărților nu îl poate oferi.

"Nu îi poți spune unui copil: «Doar citește povestea pentru că trebuie», întrucât copilul va opune rezistență atunci când ceva îi este impus", a explicat Manos Pintzis.

Ulterior, acesta a mai făcut următoarele precizări: "Atunci când copilul vede toate aceste lucruri desfășurându-se în fața ochilor săi, acest lucru devine un pas valoros în procesul de învățare, către dorința de a descoperi de bunăvoie ceea ce se așteaptă de la el să studieze".

În cercurile conservatoare din SUA, o mare parte a atenției s-a concentrat asupra alegerilor de distribuție ale regizorului Christopher Nolan, mai degrabă decât asupra modului în care acesta a adaptat povestea lui Homer.

Elon Musk a susținut că Nolan a profanat "Odiseea" după ce actrița de culoare Lupita Nyong’o a fost aleasă pentru rolul Elenei din Troia, deși nu văzuse filmul. Comentatori conservatori, printre care Matt Walsh, au afirmat că producția pune accent pe politica identitară, reluând criticile anterioare ale unor fani la adresa relansărilor unor filme SF și fantasy în care actori de culoare sau latino interpretează personaje îndrăgite care aparțineau inițial unei alte rase sau etnii.

Într-un interviu acordat publicației The Telegraph, Nolan a spus că reacțiile negative "vin la pachet", adăugând că "aceste discuții care apar înainte ca oamenii să vadă filmul sunt întotdeauna irelevante, pentru că nimeni dintre cei care le poartă nu știe încă ce este, de fapt, filmul".

Christopher Nolan a declarat pentru Associated Press (AP) că și-a dorit ca pelicula să fie accesibilă și ușor de relaționat pentru public și "să nu privească înapoi spre versiunile hollywoodiene anterioare despre modul în care ar trebui abordată lumea antică".

"Tu vrei să pui sub semnul întrebării presupunerile oamenilor despre cum ar trebui reprezentate anumite lucruri în filme și pe ce se bazează aceste presupuneri", a spus el despre abordarea sa generală asupra peliculei.

În timpul declaraţiilor a mai precizat: "Există o provocare în acest lucru și un risc. Dar speranța mea este că, prin crearea unei lumi coerente, oamenii vor înțelege universul filmului pe măsură ce îl urmăresc și vor simți că îl pot înțelege".

Controversa nu a prins prea mult în Grecia, unde oamenii sunt obișnuiți ca străini să interpreteze personaje din Grecia antică, a mai relatat The Independent.

Actorul scoțian Gerard Butler a rostit celebrul "This is Sparta!" ("Asta este Sparta!") în rolul regelui Leonidas în filmul "300". Născut în Oklahoma, Brad Pitt l-a interpretat pe Ahile în "Troia". Actorul irlandez Colin Farrell a jucat rolul lui Alexandru cel Mare, alături de Angelina Jolie, care a interpretat-o pe mama acestuia.