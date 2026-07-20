Cerceii purtați de Zendaya la premiera filmului Odiseea, din aur iranian vechi de 3.000 de ani, au stârnit o controversă uriașă

Zendaya a purtat, la premiera filmului Odiseea din Londra, cercei din aur iranian vechi de 3.000 de ani. Sursa foto: Getty Images

Actrița americană Zendaya a fost criticată de istorici și arheologi după ce a purtat pe covorul roșu o pereche de cercei iranieni vechi din aur, de aproximativ 3.000 de ani. Experți consultați de publicația The New Arab susțin că alegerea reflectă „practici orientaliste” și o lipsă de respect față de patrimoniul cultural al Sudului Global.

Cerceii din aur, despre care se crede că datează din primul mileniu î.Hr. și provin din Iranul antic, au fost unul dintre cele mai comentate elemente ale apariției lui Zendaya la premiera londoneză a filmului The Odyssey (n.r. Odiseea), desfășurată săptămâna trecută.

Bijuteriile au fost furnizate de Barron London, un comerciant de bijuterii antice din cartierul Mayfair, după care au fost remontate cu diamante și aur galben de 18 karate. Compania descrie piesele astfel: „o pereche de plăci-medalion din aur de la Ziwiye, datând din primul mileniu î.Hr., Iran. Montate de Glenn Spiro cu diamante în aur galben”.

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„Purtarea unor artefacte poate reprezenta o demonstrație de putere și dominație”

„Consider că vedetele occidentale, care fac parte din discursul occidental mai larg în toate domeniile și reprezintă astfel o extensie a dialogului cultural dintre Est și Vest, sunt în mare măsură surde la întrebările legate de etică și istorie atunci când vine vorba despre Sudul Global”, a declarat pentru The New Arab Zirrar Ali, autor stabilit la Londra și expert în istoria, arta și arhitectura islamică.

„Purtarea unor artefacte, fie că provin din muzee sau din colecții private, este adesea privită ca un gest inofensiv, însă poate reprezenta, în realitate, o demonstrație de putere și dominație: o cultură își afirmă dreptul de proprietate asupra patrimoniului alteia”, a adăugat acesta.

Ali a descris alegerea făcută de Zendaya drept „de prost gust”, dar „în concordanță cu practicile orientaliste”.

The New Arab a solicitat un punct de vedere din partea Barron London, însă compania nu a răspuns până la momentul publicării articolului.

„Transmite un mesaj foarte clar”

Potrivit lui Ali, în Occident există tendința de a privi istoria antică a Iranului, a Peninsulei Arabice și, în general, bogata istorie a Orientului ca fiind complet desprinsă de statele moderne precum Iranul sau Irakul. În opinia sa, această perspectivă ar putea explica de ce o astfel de alegere vestimentară este considerată acceptabilă chiar în contextul în care Statele Unite bombardează Iranul.

Cu toate acestea, expertul condamnă ferm gestul.

„Practica de a lua bijuterii și alte artefacte, în special pe cele asociate curților regale ale marilor imperii din trecut – precum cele mogule, safavide și altele – și de a le permite actorilor și celebrităților să le poarte transmite un mesaj foarte clar: nu doar că nu vom înapoia ceea ce v-am luat, pentru că ne considerăm administratori mai vrednici ai acestor obiecte, ci continuăm să ocupăm și poziția simbolică a monarhilor și conducătorilor asupra teritoriilor din care aceste artefacte au fost îndepărtate”, a explicat el.

Dezbatere aprinsă pe rețelele sociale

Cerceii au provocat numeroase reacții și pe rețelele sociale, unde arheologi și activiști pentru protejarea patrimoniului au pus sub semnul întrebării atât proveniența lor, cât și etica purtării unor artefacte antice ca accesorii de modă.

O creatoare de conținut de pe Instagram, urmărită de peste 43.000 de persoane și cunoscută sub numele @dr_archaeology, a catalogat alegerea lui Zendaya drept „dezgustătoare”.

„Așadar, cerceii purtați de Zendaya la premiera The Odyssey par să fie discuri ornamentale din aur din primul mileniu î.Hr., transformate în cercei, iar noi nu știm absolut nimic despre proveniența lor sau despre traseul pe care l-au parcurs din patria lor, care este, cel mai probabil, Iranul...”, a scris aceasta.

Ea susține că bijutierul achiziționează frecvent artefacte autentice din Orientul Mijlociu și Africa de Vest prin „mijloace nedezvăluite”.

„Îmi lasă un gust amar. Aceste piese sunt probabil jefuite din Iran și ajung să împodobească urechile unei actrițe americane dintr-o țară care tocmai a bombardat Iranul. De asemenea, mi se pare ironic să porți bijuterii istorice la premiera unui film care este un adevărat dezastru în ceea ce privește limbajul anacronic, armurile, rolurile de gen și costumele”, a adăugat aceasta.

Ea a continuat întrebând de ce nu au fost folosite replici.

„Să fim sinceri: scopul acestor cercei nu este să pună în valoare arta autentică a Antichității, ci să fetișizeze trecutul, să transforme patrimoniul într-o marfă furată de la elite, traficată ilegal și în mod imoral. Este vorba despre semnalarea statutului social. Le spun și celorlalți creatori de conținut: nu promovați acest tip de fetișizare a obiectelor de patrimoniu, pentru că alimentați piața neagră a antichităților, care afectează comunitățile și populațiile locale.”

Părerile, împărțite

Alegerea bijuteriilor a împărțit și publicul. Mulți au remarcat că, deși cerceii sunt de origine iraniană, ținuta lui Zendaya a fost inspirată de personajul Atena, zeița greacă a înțelepciunii, pe care actrița îl interpretează în film.

„Șic colonial”, a comentat o persoană la un videoclip cu Zendaya publicat pe Instagram.

„Locul lor este într-un muzeu”, a scris un alt utilizator, în timp ce altcineva a comentat: „Nu voi plăti să văd noul film The Odyssey”.

Un nou scandal după cazul Margot Robbie

Controversa vine la doar câteva luni după ce actrița americană Margot Robbie a fost criticată pentru că a purtat pe covorul roșu, la premiera filmului Wuthering Heights din Los Angeles, celebrul diamant Taj Mahal.

Colierul, evaluat la 8,8 milioane de dolari, conține un diamant inscripționat în limba persană cu mesajul „Dragostea este eternă”.

Numeroși critici au reproșat actriței că nu a menționat originea bijuteriei și nici faptul că aceasta a aparținut anterior lui Elizabeth Taylor, înainte de a intra în posesia casei Cartier.